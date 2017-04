Mit deutlich mehr Teilnehmern endet am Sonntag der 10-km-Lauf, beim Halbmarathon sind hingegen weniger Läufer am Start. "Das führe ich auf die gleichzeitig stattfindenden Marathons in Hamburg und Wien zurück. Wir sind heuer später dran, und jeder gut Trainierte hat einen Frühjahrsmarathon im Plan", sagt Organisator Bernd Stief.

Ergebnisse 10-Kilometer-Lauf



Oberpfalzmeisterschaft



Frauen



1. Lisa Seebauer, ATSV Kallmünz 1:08:28



U14 männlich



1. Luca Bukenberger, CIS Amberg 41:40



U 18 männlich



1. Benedikt Eckl, CIS Amberg 39:07



U18 weiblich



1. Lorena Schober, CIS Amberg 53:11



Jugend U20 männlich



1. Michael Haimerl, Bad Kötzting 35:38



Jugend U20 weiblich



1. Franziska Beier, ATSV Kallmünz 54:24



Männer



1. Christian Herold, Laface Weiden 38:31



Senioren M30



1. Martin Dehling, SV Amberg 35:37



Senioren M35



1. Michael Lang, SV Amberg 33:12



Senioren M40



1. Stefan Schirling, ATSV Kallmünz 43:48



Senioren M45



1. Michael Lang, DJK Weiden 36:00



Senioren M50



1. Frank Oberhansl, SC Schwandorf 39:17



Senioren M55



1. Georg Bayerl, ATSV Kallmünz 40:48



Senioren M60



1. Siegfried Haas, RSC Neukirchen 37:44



Senioren M65



1. Harald Demuth, SWC Regensburg 43:45



Seniorinnen W30



1. Nicole Gundel, CIS Amberg 39:41



Seniorinnen W35



1. Simone Daniel, DETAG Wernberg 46:40



Seniorinnen W40



1. Ulrike Schön, ATSV Kallmünz 48:22



Seniorinnen W45



1. Regina Pumberger, ATSV Kallmünz 45:31



Seniorinnen W50



1. Marcela Loza Hilares, Kallmünz 41:28







Halbmarathon



Frauen



1. Nicole Graf 1:53:06



Männer



1. Felix Michl, Pedalritter Birgland 1:20:04



Senioren M30



1. Michael Schramm, Synergy 1:25:22



Senioren M35



1. Jochen Stöberl, Regensburg 1:20:19



Senioren M40



1. Uwe Schmidt, SV Kohlberg-R. 1:24:16



Senioren M45



1. Mario Maier, SV Amberg 1:23:31



Senioren M50



1. Kirsch Kirsch, Jillek 1:21:20



Senioren M55



1. Jürgen Steiner, DJK Weiden 1:23:15



Senioren M60



1. Alfons Kockelmann, CIS Amberg 1:38:03



Senioren M65



1. Konrad Schiesl, Schwandorf 1:48:58



Senioren M70 und älter



1. Siegfried Bühner, TB Weiden 1:56:57



Seniorinnen W30



1. Bianca Biesler, Nabburg 1:38:03



Seniorinnen W35



1. Ursula Schürle, DJK Gaustadt 1:31:08



Seniorinnen W40



1. Johanna Danzl, ohne Verein 2:05:18



Seniorinnen W45



1. Kerstin Püschl, SV Raigering 1:36:52



Seniorinnen W50



1. Brigitte Steckert, Nürnberg 2:16:23



Seniorinnen W55



1. Christine Helgert, TB Weiden 1:41:58

Um die 80 Teilnehmer waren es in den vergangenen Jahren im Schnitt, die 10 Kilometer laufen wollten. In diesem Jahr 140, davon kamen 109 ins Ziel. Beim Halbmarathon waren es nur 80. Kurios: Die Halbmarathon-Siegerin Ursula Schürle von der DJK Teutonia Gaustadt wollte ursprünglich 10 km laufen, kam zu spät aus Bamberg, meldete um - gewann.Bei den gleichzeitig stattfindenden Oberpfalz-Meisterschaften über 10 km starteten ebenfalls so viele Teilnehmer wie noch nie (56). Dabei räumte vor allem die Triathlon-Jugend des CIS Amberg gewaltig ab: Drei Einzelmeister und einmal Mannschaftssieger der U18/20 dazu noch die Gesamtsiegerin Nicole Gundel und die Siegerin in der Altersklasse der Frauen Kerstin Weiß.Bürgermeisterin Brigitte Netta feuerte pünktlich um 10 Uhr den Startschuss für die 10-km-Strecke ab. 140 Teilnehmer waren hierzu angetreten, um auf altbewährter Strecke vom Siemensparkplatz angefangen, über das Gartenschaugelände hinein ins Stadion am Schanzl ihre Runde zu absolvieren. 33 Minuten brauchte hierfür Michael Lang von der Skivereinigung Amberg, um sich den ersten Platz zu sichern. Bei den Damen hatte Nicole Gundel mit einer Zeit von 39 Minuten und 41 Sekunden die Nase vorn. Trotz leichter Böen und kleinerer Graupelniederschläge sah man vielen Läufern auf der Strecke ihren Spaß an der Veranstaltung an. Dabei stand der letztjährige Streckenreckord beim Halbmarathon von knapp 66 Minuten kaum in Frage. Als erster kam nach einer Stunde und 20 Minuten Felix Michl von den Pedalritter Birgland ins Ziel."Es war eine tolle Strecke, zwar war es etwas kalt, aber ich konnte mich gegen meine zwei Mitläufer, die mich über lange Zeit begleitet hatten, durchsetzten", resümierte er im Ziel. Dabei hatte er auf den letzten Metern einen Vorsprung von 16 Sekunden auf den Zweitplatzierten Jochen Stöberl herausgelaufen.Die Planung für 2018 läuft schon an, die Strecke soll in etwa gleich bleiben. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, aber es wieder im April sein.___Bildergalerie im Internet:___Alle Ergebnisse: