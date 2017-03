Die deutschen Nachwuchs-Leichtathleten wiederholen am Samstag in Halle/Saale beim Länderkampf gegen Frankreich und Italien den Vorjahres-Erfolg. Katrin Fehm und Corinna Schwab steuern mit ihren Leistungen maßgeblich dazu bei.

Halle/Amberg. Sowohl in den Hallen- als auch in den Winterwurf-Wettbewerben gab es Siege für die deutsche U20- und die U23-Auswahl. Vor allem die deutschen U20-Athletinnen waren ihren gleichaltrigen Konkurrentinnen aus Italien und Frankreich am Samstag in Halle/Saale weit voraus. Sie trugen mit acht Einzelsiegen zum deutschen Gesamtsieg der Hallenwertung bei: Mit 181 Punkten setzte sich die DLV-Auswahl gegen Italien (169) und Frankreich (161) durch.Katrin Fehm (ESV Amberg) und Corinna Schwab (TV Amberg) lieferten über ihre Disziplinen wichtige Punkte. Fehm gewann in 23,82 Sekunden über die 200 Meter.Riesenpech dann in der 4x200-m-Staffel für die deutsche Meisterin: Luna Buhlmahn, Francine Philipp, Sophia Junk und Katrin Fehm stellten eigentlich einen deutschen Hallenrekord auf - aber Junk, die als Zweite von Fehm den Staffelstab übernahm, war außerhalb der Wechselzone gestanden, zu weit vor der Linie. Deshalb musste das deutsche Quartett disqualifiziert werden. "Das ist schon ärgerlich und war unglücklich", kommentierte Katrin Fehm den Lapsus. Denn in der Halle müssen die Läuferinnen vor der Wechsellinie stehen, im Freien dagegen hinter der Linie: "Ich glaube, sie hat das einfach verwechselt."Dennoch wieder eine Top-Leistung der Hahnbacherin, die von Erfolg zu Erfolg läuft. "Es ist nicht leicht, das alles vom Kopf her immer zu verarbeiten. Die ganze Nervosität, die Anspannung", sagt die 18-Jährige aus Hahnbach. Aber sie hat ein Rezept, wie sie damit umgeht: "Ich rede viel über den Wettkampf und schaue mir auf Video an, wie ich gelaufen bin. Manchmal ist alles so unrealistisch, denn seit ich angefangen habe, geht's bei mir nur bergauf." Bergauf geht's nach ihrer Verletzung auch wieder mit Corinna Schwab vom TV Amberg. Sie bot in Halle mit Platz zwei über 400 Meter und einer neuen persönlichen Bestleistung (54,64 Sekunden) hinter Rebecca Borga (Italien, 54,29) eine hervorragende Leistung. Pikant: Lea Ahrens, die bei der deutschen Meisterschaft vor kurzem in Sindelfingen vor Schwab den Titel über diese Distanz gewonnen hatte, musste sich mit dem dritten Platz begnügen. Schwab wäre mit dieser Zeit locker deutsche Meisterin geworden. Ein kleiner Trost: Corinna Schwab führt nun die deutsche Hallen-Bestenliste vor Ahrens über diese Distanz an. "Wir haben die Ordnung hier wieder hergestellt", freut sich ihr Trainer Lutz Glaser.

Deutschland - Frankreich - Italien in Halle (Saale)U20 - 200 MeterZeit/Punkte1. Katrin Fehm, ESV Amberg 23,82 62. Estelle Raffai, Frankreich 23,98 53. Sofia Bonicalza Italien 24,20 44. Sophia Junk, LG Rhein-Wied 24,35 35. Eloise de la Taille, Frankreich 24,95 26. Alessia Pavese, Italien 33,43 1U20 - 400 Meter1. Rebecca Borga, Italien 54,29 62. Corinna Schwab, TV Amberg 54,64 53. Lea Ahrens, Bad Harzburg 55,04 44. Kalyl Amaro, Frankreich 55,33 35. Ilaria Verderio, Italien 55,45 26. Lena Kandissounon, Frankreich 55,81 1Deutsche Hallen-Bestenliste 200 m1. Katrin Fehm, ESV Amberg 23,732. Sophia Junk, LG Rhein/Wied 23,983. Francine Philipp, LC Rehlingen 24,264. Neele Schuten, TV Gladbeck 24,355. Keshia Kwadwo, TV Wattenscheid 24,376. Luna Bulmahn, VfL Hannover 24,47. Michelle Janiak, VfL Hannover 24,668. Denise Uphoff, TSV Gomaringen 24,769. Chiara Schimpf, Dresdner SC 24,7610. Meike Gerlach, TV Gladbeck 24,79Deutsche Hallen-Bestenliste 400 m1. Corinna Schwab, TV Amberg 54,642. Lea Ahrens, LAV Bad Harzburg 54,833. Alica Schmidt, MTV Ingolstadt 55,564. Jana Reinert, LG Region Karlsruhe 55,645. Nele Weßel, SV Preußen Berlin 55,736. Marie Scheppan, LC Cottbus 55,737. Lucy Steinmeyer, Phönix Lübeck 55,778. Mona Mayer, MTV Ingolstadt 56,289. Maren Smoljuk, SC Magdeburg 56,4410. Michelle Janiak, VfL Hannover 56,55