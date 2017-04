Für die Bezirksoberliga-Handballer der HG Amberg war am Samstagabend alles angerichtet: Die Konkurrenten HSG Erlangen/Niederlindach (31:34 beim ESV 1927 Regensburg) und HSG Naabtal (32:39 bei Spitzenreiter Forchheim) hatten keinen Boden gutmachen können. Dadurch hätte ein Heimsieg über den TSV Neutraubling die Chancen auf den Klassenerhalt deutlich erhöht. Doch die Vilsstädter hatten die Rechnung ohne den Landesliga-Absteiger gemacht. Neutraubling gewann 30:27.

Die Hausherren waren sich laut Coach Roland Schmid "der Bedeutung der Partie und auch der Stärke des Gegners bewusst". Die Spieler agierten aber zu nervös und "fanden in der Abwehr kein Timing zu den Aktionen der Angreifer", sagte Schmid. Die ausgeglichen besetzten Gäste ließen den Ball gut laufen und verwerteten ihre Möglichkeiten sicher. Die Amberger konnten ihre Nervosität auch in der Offensive nicht ablegen und vergaben Möglichkeiten. Neutraubling konnte bis zur Halbzeit auf 17:10 davonziehen und die Amberger schienen geschlagen. Aber mitnichten: Die Halbzeitansprache zeigte Wirkung. Die Spieler gingen beherzt zu Werke. Bis zur 38. Spielminute waren die Amberger durch einen 7:1-Lauf wieder im Spiel. Doch nach dem Anschlusstreffer zum 17:18 riss der Faden erneut: Unkonzentrierte Aktionen im Angriff ermöglichten es dem TSV, zwischenzeitlich auf 27:22 davonzuziehen. Nach einer Auszeit und der Umstellung der Abwehr auf eine 4:2-Formation und am Ende zu einer offenen Manndeckung erzielten die Vilsstädter eine Ergebnisverbesserung.Mehr ließen die Gäste, angetrieben vom ehemaligen kroatischen Jugendnationalspieler Boris Covic, nicht zu und holten sich mit 30:27 den Sieg. Lobend erwähnte der HG-Übungsleiter die Schiedsrichter von ESV Flügelrad, "die das Spiel erstklassig leiteten und trotz der Brisanz mit jeweils vier Strafminuten auskamen".Bei den Ambergern war die Enttäuschung riesig, aber dank der Ergebnisse aus den anderen Hallen lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter. "Diese verrückte Liga lässt noch bis zum letzten Spieltag alles offen", blickte Schmid auf den 29. April und das Derby gegen die HSG Naabtal. Für die Amberger, die am Wochenende des 22./23. April spielfrei sind, gibt es zwei Szenarien: Gibt es keinen Absteiger aus der Landesliga, müssen aus der BOL zwei Mannschaften den schweren Gang in die Bezirksliga antreten. In diesem Fall hätte die HG alles selbst in der Hand. Sollten drei Teams absteigen müssen, sind die Vilsstädter auf einen Heimsieg gegen Naabtal sowie auf Hilfe angewiesen.HG Amberg: Feldbauer, Beyer (Tor), Termer, Schaller je 5, Nachtman 5/4, Pürckhauer 4, Klee 3, Turner, Strasser je 2, Streber 1 sowie Niec, Oursin und Rössle