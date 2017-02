BLSV bietet Lehrgang am 25. und 26. März in Amberg an

Neue Ideen für ein abwechslungsreiches Training für Ball-Sportler bietet der Bezirk Oberpfalz des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) am 25. und 26. März in der Amberger triMAX-Halle mit seiner Übungsleiterfortbildung "ballverliebt" an. Der zweitägige Lehrgang, den das BLSV-Lehrteam gestalten wird, richtet sich an alle Ball-Sportler, die Anregungen für das Training im Handball, Fußball und Basketball suchen. Der Lehrgang zum Preis von 60 Euro dient auch zur Lizenzverlängerung für Übungsleiter-C Breitensport Erwachsene/Ältere, Übungsleiter-C Breitensport Kinder/Jugendliche und Trainer-C Turnen-Fitness-Gesundheit. Anmeldeschluss ist der 12. März, Anmeldungen können über das BLSV-QualiNET unter www.blsv-qualinet.de oder telefonisch bei Bezirksgeschäftsstelle unter Tel. 0941/29726-0 erfolgen.