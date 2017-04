Der Amberger Boxer Andrej Merzliakov verhalf seinem Bundesligaverein, den Chemnitzer Wölfen, zu einem weiteren Sieg und zweiten Tabellenplatz zum Finale der Saison. Allein am Nordhäuser SV kam die Boxstaffel aus Chemnitz nicht vorbei. Wobei man hinzufügen muss, dass Chemnitz oft sechs von acht Wettkampfteilnehmern mit Eigengewächsen bestückt. Das ist einmalig im Bundesligageschäft.

Vor dem Kampf wurde Merzliakov zum wiederholten Male die Ehrung des Boxers des vergangenen Heimkampftages zuteil. Danach durfte er seine Kräfte mit dem Mittelgewichtler vom BSK Hannover-Seelze messen. Naziri Piraki (26), Teilnehmer an Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und Asienmeisterschaft, hoffte an diesem Abend den 96. seiner 105 Kämpfe zu gewinnen. Dank seiner disziplinierten Vorbereitung machte Merzliakov dem gebürtigen Tadschiken, der am Olympiastützpunkt Münster trainiert, einen saftigen Strich durch die Rechnung. Aus der Distanz hielt der 20-jährige Amberger Piraki in Schach. Er wusste seinen Frust nicht anders abzubauen, als dass er nach dem Erstrundengong dem Amberger beim Gang in seine Ecke nachschlug und so den einzigen Cut der Saison bei Merzliakov verursachte. Ermahnt durch den Ringrichter startete die zweite Runde weiter zum Vorteil Merzliakovs. Seitwärts- und Aufwärtshaken hinterließen ihre Spuren. In der letzten Runde verließen Pakiri die Motivation und die Kräfte. Die 300 bis 400 Zuschauer applaudierten stehend für soviel boxerische Klasse und wählten wieder Ruslan Schönfelds Schützling Merzliakov zum Boxer des Kampftages. Merzliakov seinerseits bedankte sich mit einem Gang durch den Ring - im Handstand. Am Ende stand es 13:10 für Chemnitz.Als weiteren Erfolg für den BC Amberg gilt noch zu vermelden, dass der 13-jährige Kirill Burbach (Gewichtsklasse 36 kg) bei der Bayerischen Jugendmeisterschaften in Straubing den Titel im Kadettenbereich holte