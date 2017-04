Patrick Erras ist nunmehr seit mehr als einem Jahr verletzt. Beim Raigeringer war nach der Trainingsverletzung alles im rechten Knie kaputt. Die Rückkehr des 22-Jährigen zieht sich länger als geplant dahin. "Seit vergangener Woche steht Patrick wieder komplett im Mannschaftstraining. Ich nehme ihn aber bei manchen Übungen noch raus",sagt Trainer Michael Köllner. "Wir sind da sehr sensibel." Die Gesundheit stehe absolut im Vordergrund.

Dennoch soll Erras in dieser Spielzeit noch Spielzeit bekommen. Wahrscheinlich sind zunächst Einsätze in der U21. Und auch bei den Profis soll der Oberpfälzer noch mal ran: "Ich denke da an das letzte Heimspiel gegen Düsseldorf Mitte Mai." Die Rückkehr sei für Patrick so wichtig. "Und wenn ich ihn in der letzten Minute einwechseln muss."