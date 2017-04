Damen des TC Amberg am Schanzl starten am 1. Mai in die Saison

Die Damen des TC Amberg am Schanzl starten am Montag, 1. Mai, in die Tennis-Regionalliga Süd-Ost der Saison 2017 beim TC Siebentisch Augsburg. In den Aufgeboten der acht Clubs finden sich Ranglistenspielerinnen aus 16 Nationen, gespickt mit einigen aus der Weltrangliste. Wie schon im Vorjahr zählt Iphitos München neben Schwaben Augsburg und dem 1. FC Nürnberg zum Favoritenkreis. Alle anderen werden versuchen, rechtzeitig die nötigen Punkte für einen gesicherten Mittelplatz einzufahren.

Die Münchner haben vor ihre Stammbesetzung vier Spielerinnen aus der WTA-Weltrangliste gemeldet: Estrella Cabeza (Spanien, 95), Anna Remondina (Italien, 223), Dasha Ivanova (USA, 628) und Ani Vangelova (Bulgarien, 686). Damit sind die Spitzenpositionen immer besonders stark besetzbar. Ebenso plant es TC Schwaben Augsburg mit Michaela Bayerlova (782) und fünf starken tschechischen Akteurinnen. Beim 1. FC Nürnberg stehen Anastasiya Vasylova (Ukraine, 394) und Lara Schmidt vorne. Luitpoldpark II München schöpft aus dem Vollen mit dem österreichischen Paar Daniela Kix und Eva-Maria Hoch und einigen bekannten U18-Nachwuchsspielerinnen.Auch Aufsteiger CaM Nürnberg vertraut dem Nachwuchs, Punkte sammeln soll aber auf den vorderen Plätzen eine tschechische Vierer-Phalanx, angeführt von der in Amberg bestens bekannten Martina Borecka. Der andere Neuling, TV Fürth 1860, spielt mit einer jungen Truppe verstärkt durch Natalie Kallmünzerova (Tschechien) und Sasha Alexander (Österreich). TC Siebentisch Augsburg bietet die gleiche Mannschaft des Vorjahres auf mit der routinierten Sabine Klaschka und Anastasia Detiuc (Moldawien) an den Top-Positionen.Für Amberg steht das Kernteam um Spielführerin Steffi Zinkl-Ostermann wieder fest, lediglich Stefanie Wagner möchte beim TC Blau-Weiß Berlin wieder einmal Bundesligaluft schnuppern. Da die Nr. 1, Lena Ruppert, wegen ihres USA-Studiums zunächst nicht zur Verfügung steht, konnten für den ein oder anderen Spieltag Lucie Hradecka (Tschechien, 152, Doppel 18) und Anastasia Pribyleva (Russland, 441) gewonnen werden.Inwieweit Weltranglistenspielerinnen zum Einsatz kommen, das gilt für alle Klassen und Vereine, ist abhängig von deren Terminplan und Turniererfolgen. So musste vergangenes Jahr der 1. FC Nürnberg aus diesem Grund dessen mit einem Vierer-Team in Amberg antreten.