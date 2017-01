Dreifacher Erfolg für den FC Amberg in der triMAX-Halle: Die Herren legten am Samstag bei der Stadtmeisterschaft im Hallenfußball vor und holten souverän den Titel. Am Sonntagvormittag folgten die C-Junioren, am Nachmittag dann die A-Junioren (Bild). Die Mannschaft von Trainer Andreas Scheler (hinten Zweiter von rechts) setzte sich ohne Niederlage und ohne Gegentreffer mit einem Verhältnis von 19:0 Toren durch (Ergebnisse siehe links). Auf dem Bild (von links) Bürgermeister Martin Preuß, Philipp Kemptner vom Ausrichter ESV Amberg, Norbert Fischer, Vorsitzender des Stadtverbandes für Sport, Co-Trainer Josef Haas und Physio Johann Dobler (rechts). Bild: Hartl