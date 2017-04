Im Tor des FC Amberg wird in der kommenden Saison ein neuer Mann stehen: Torwart Matthias Götz (34) wird den Verein verlassen. "Das ist sehr schade," erklärt Wolfgang Gräf, der Teammanager. "Ich habe ihm ein Angebot gemacht, das hat er nicht akzeptiert. Jetzt muss er sich auf Vereinssuche begeben." Nach insgesamt zwölf Jahren beim FC - mit einem vierjährigen Intermezzo bei der DJK Ammerthal - ist also Schluss für "Matze", der fast schon zum Inventar des Bayernligisten zählt.

Aber jetzt ist die Zeit, in der Fußballer entweder ihre Verträge verlängern oder sich einen neuen Verein suchen. Auch beim FC Amberg ist das so. "Wir befinden uns in Gesprächen mit allen Spielern", bestätigte Gräf. Mit Sven Seitz (28) steht der zweite Abgang bereits fest: "Wir wollen eine sportliche Veränderung", begründete Gräf. Seitz, ein gebürtiger Neumarkter, war in der Saison 2014/15 zum FC Amberg gekommen, in die Regionalliga aufgestiegen und dort einer der Leistungsträger. Wer bleibt, ist Kevin Kühnlein: "Das ist eine positive Nachricht", sagt Wolfgang Gräf, denn der Verteidiger hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert.