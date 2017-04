Vor ein paar Wochen hätte man beim FC Amberg nicht damit gerechnet, entspannte Osterfeiertage zu erleben. Doch weil der FC in diesem Jahr noch immer ohne Niederlage ist, ist Ruhe eingetreten. Am verlängerten Osterwochenende hat das Team von Trainer Lutz Ernemann zwei Partien vor sich: Am Ostermontag erwarten die Amberger den Würzburger FV (16 Uhr). Bereits am Donnerstag, 13. April, um 18 Uhr kommt der SC Feucht ins Stadion am Schanzl.

Die Mannschaften, die derzeit im Keller stehen, haben sich noch nicht aufgegeben. Deshalb werden wir konzentriert auftreten und Feucht nicht unterschätzen. Lutz Ernemann Trainer FC Amberg

Die Mittelfranken stehen vor diesem 29. Spieltag auf dem 13. Tabellenplatz und damit über dem Strich. Zwei Punkte Vorsprung sind es derzeit auf die Relegationsplätze. Ein Polster, das die Mannschaft von Trainer Klaus Mösle bis zum Saisonende mindestens halten will. Doch der Verbleib in der Bayernliga wird noch ein weiter Weg. Immerhin schöpften die Feuchter am vergangenen Wochenende wieder neuen Mut, als sie gegen den Würzburger FV 2:0 gewinnen konnten. Auch der Auftakt ins Kalenderjahr war vielversprechend, da gewann man 2:1 beim SC Eltersdorf. Dazwischen lagen allerdings vier Niederlagen (gegen Frohnlach, Ammerthal, Aubstadt und die Kickers II) ohne eigenes Tor.Dringend nötig war der letzte Sieg also für den SC, bei dem einige in der Oberpfalz bekannte Spieler aktiv sind: Der Ex-Weidener Matthias Heckenberger und die ehemaligen Amberger Frank Lincke und Michael Brandl. Zudem verstärkte man sich im Winter mit Defensivkraft Stefan Schorr, der zu Saisonbeginn von Feucht nach Ammerthal gewechselt war, dort aber nur auf vier Kreisklassen-Einsätze kam, und wieder zu seinem alten Verein zurückgekehrt ist.Wie schwierig es wird, gegen den FCA zu bestehen, mussten zuletzt auch Spitzenteams der Liga - wie Eichstätt oder Neumarkt - am eigenen Leib erfahren. Es hat sich in der Bayernliga also herumgesprochen, dass sich der FC Amberg seit 2016 verändert hat. Dass es 2017 noch keine Niederlage gab, habe seine Gründe, so Ernemann: "Ich glaube, wir agieren nicht mehr so ängstlich nach vorne wie in der Hinrunde. Die Spieler haben gemerkt, dass es auch offensiv wieder klappt."So gehen die Schwarz-Gelben gegen den SC Feucht, von dem eine eher defensive Ausrichtung zu erwarten ist, auch mal wieder als Favorit auf das Spielfeld. "Die Mannschaften, die derzeit im Keller stehen, haben sich noch nicht aufgegeben. Deshalb werden wir konzentriert auftreten und Feucht nicht unterschätzen", so Ernemann, der auch mit dem Favoritenstatus in dieser Partie kein Problem hat. "Wenn die tiefer stehen, macht uns das auch nichts. Wir werden unser System weiter druckvoll und aggressiv spielen, das hat uns zuletzt stark gemacht. Am Ende wollen wir unsere weiße Weste behalten und die Partie gewinnen."Fehlen werden - neben den Langzeitverletzten Karzmarczyk und Schulik, der sich aber inzwischen im Aufbautraining befindet - wohl auch Michael Dietl und Martin Popp (muskuläre Probleme). Ein Fragezeichen steht aufgrund einer Lebensmittelvergiftung hinter dem Einsatz von Scott Kennedy.FC Amberg: Götz (1), Bleisteiner (22); Fischer (2), Geissler (3), Kühnlein (5), Ceesay (15), Kennedy (21) (?), Graml (6), Helleder (13), Gömmel (17), Keilholz (4), Busch (20), Haller (10), Clarke (19), Knorr (7), Dietl (8) (?), Wiedmann (31), Seitz (9), Popp (16) (?).