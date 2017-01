Weiden/Amberg. Mit elf Pokalen im Gepäck kehrten die Eiskunstläuferinnen des ESC Amberg vom Hans-Schröpf-Eispokal 2017 zurück. Milena Feil gewann mit einer fulminanten Kür den Wettbewerb Klasse 4. Ihr Lauf war gespickt mit Doppelsprüngen, Kombis und besonderen Pirouetten. Jule Paulus und Sarah König belegten den zweiten Platz, Marie Pommer den dritten in den Gruppen, ebenso wie Xenia Komarow. Bei den Elementen landete Chiara König auf Rang drei. Milena Chernova lief beim Walzer auf den dritten Platz, und Sofia Feil (2.) und Anna Laczko (3.) zeigten bei den Figurenläufer-Küren gute Leistungen. Valeria Maas, eine elegante Läuferin, siegte in der Kürklasse 8 mit einer gekonnten Darbietung, was Trainerin Regine Allwardt (hinten rechts) erfreute. Die Amberger Erfolge sind durch gezielte Aufbauarbeit von ihr, Sandra Waldmann, Esther Herzog und Karel Stefl erfolgt. Bild: hfz