Maximilian Zeus überquert beim 26. Amberger Silvesterlauf zum vierten Mal in Folge als Erster die Ziellinie. Bei diesem Sieg liegen für ihn Freude und Trauer nahe beieinander: "Der Lauf war ein Gedächtnislauf. Für meinen Trainer, der vor drei Wochen gestorben ist."

Das Rennen zum Jahresausklang begann dieses Mal ungewöhnlich - mit einem kurzen Innehalten. Als Vertreter der DJK Weiden würdigte Cenk Uzman in einer kurzen Rede den vor drei Wochen verstorbenen Dieter Bauer. Den Menschen, den Sportler, den Trainer und seine Verdienste für den Verein. Bauer war Betreuer und Trainer des Abonnementssieger Maximilian Zeus, der seine persönliche Bestzeit auf der Silvesterlaufstrecke noch einmal um 30 Sekunden unterbot und nach 23:20 Minuten die Ziellinie überquerte. "Ich bin für Dieter gelaufen und habe für ihn gesiegt", kommentierte der 21-Jährige sichtlich gerührt seinen Erfolg. Eine Minute länger brauchte sein Vereinskollege Korbinian Völkl für die 7,5 Kilometer, gefolgt von Felix Sommerer vom veranstaltenden Verein CIS Amberg.Die Damenkonkurrenz wurde klar von der Vorjahressiegerin Domenika Mayer (LAC Quelle Fürth) dominiert. Der Silvesterlauf diente ihr zur Vorbereitung auf die im Februar stattfindenden Team Cross-Europameisterschaften. "Ich fand es schwerer als im Vorjahr - irgendwann hat die Kälte gezehrt", resümierte Mayer. "Wir sind erst gestern vom Skifahren gekommen und erkältet bin ich auch". Umso beachtlicher ist ihre Siegeszeit von 26:25, mit der sie als Gesamt-Siebte fast die gesamte Männerkonkurrenz hinter sich ließ. Auf den weiteren Plätzen folgten die beiden Telis-Finanz-Regensburg-Läuferinnen Anna-Katharina Plinke und Sarah Heuberger.So ein Winterlauf hat seine Tücken. Ideale Bedingungen gibt es nur selten. Vor zwei Jahren erschwerten schlechte Bodenverhältnisse den Läufern das Leben, 2015 war es der einsetzende Eisregen und in diesem Jahr die Minustemperaturen: "Kalt ist's", das war immer wieder zu hören. Sowohl von den mehr als 300 teilnehmenden Läufern, als auch von den vielen fleißigen, ehrenamtlichen Helfern, die zum Teil stundenlang in der Kälte ausharrten, um so eine Veranstaltung zu ermöglichen.Sehr zur Freude des Veranstalters Bernd Stief fand auch der Hobbylauf über fünf Kilometer wieder großen Zuspruch. "Fast 100 Teilnehmer - das ist super", zog er Bilanz. Für einen Großteil der Teilnehmer stand der Leistungsgedanke im Hintergrund. Und trotzdem wird sich der eine oder andere vorgenommen haben, im nächsten Jahr ein bisschen mehr zu trainieren, um dann vielleicht ein klein wenig schneller vor den Zuschauern zu laufen. Gute Vorsätze hat auch Anderl Wilhelm aus Waiblingen, ein passionierter Läufer, der jedes Jahr extra zum Silvesterlauf nach Amberg kommt. "Ja mei - das Alter halt", begründet er seine ungewohnte Rolle als Zuschauer. "Aber nächstes Jahr werde ich 80 - da möchte ich noch einmal starten."

Silvesterlauf 2016

7500 MeterMänner1. Maximilian Zeus, DJK Weiden 23:202. Korbinian Völkl, DJK Weiden 24:213. Felix Sommerer, CIS Amberg 25:12M301. Daniel Michl, DJK Weiden 26:002. Martin Dehling, SV Amberg 26:243. Jose Javier Marti Gomez, o. Verein 28:22M351. Stefan Delling, SV Trisching 27:552. Rainer Steuerl, TuS Kastl 29:343. Florian Arnold, CIS Amberg 30:40M401. Christian Koch, CIS Amberg 27:082. Christian Liebl, DETAG Wernberg 27:323. Walter Arnold, LA. FA. CE Weiden 31:16M451. Michael Lang, DJK Weiden 25:552. Berhold Krug, ohne Verein 28:173. Mario Maier, SV Amberg 28:46M501. Jürgen Steiner, DJK Weiden 27:122. Jean-Jacques Faurie, LG Ingolstadt 27:173. Georg Koller, TB Weiden 28:58M551. Anton Graml, SVAmberg 29:582. Alois Meier, SV Freudenberg 30:253. Uwe Markert, Lauftreff Poppenricht 32:41M601. Siegfried Haas, RSC Neukirchen 27:502. Wolfgang Renner, ohne Verein 33:313. Alfons Kockelmann, CIS Amberg 33:50M651. Manfred Theis, Lauftreff Ensdorf 34:382. Karl-Heinz Hübner, Hersbrucker Alb 39:543. Hermann Böhm, TB Weiden 41:26Frauen1. Domenika Mayer, LAC Quelle Fürth 26:252. Anna Plinke, ohne Verein 27:223. Sarah Heuberger, LG Regensburg 29:51W301. Bianca Biesler, Nabburg 32:442. Melanie Hills, TuS Kastl 40:433. Daniela Wagner, SC Schwandorf 43:52W351. Kerstin Hagerer, LSG Edelsfeld 34:192. Sandra Birner, ohne Verein 40:403. Andrea Meiler, ohne Verein 41:19W401. Inge Behringer, LSG Edelsfeld 32:412. Michaela Grünwald, CIS Amberg 37:343. Anita Reinhardt, DJK Ursensollen 37:37W451. Kerstin Püschl, SV Raigering 33:212. Marion Fuchs, Klinikum Amberg 36:213. Birgit Demel, ohne Verein 36:26W501. Christine Helgert, TB Weiden 34:422. Christa Schaller, CIS Amberg 48:57W551. Theresia Meier, TB Weiden 36:382. Petra Reinhardt, TV Sulzbach-R. 37:423. Monika Bauernfeind, Mitterteich 37:555000 MeterJugend U16 männlich1. Quentin Uzmann, DJK Weiden 19:022. Fabian Gimpl, CIS Amberg 20:063. Samuel Keck, CIS Amberg 21:59Jugend U18 m1. Stefan Herbst, LG Hersbrucker Alb 19:402. Urban Dietrich, ohne Verein 20:303. Simon Schlosser, ohne Verein 20:59Jugend U20 m1. Florian Schaar, FC Amberg 20:23Jugend U16 weiblich1. Melissa Wild, DJK Weiden 27:03Jugend U18 weiblich1. Samira Schmidt, LG Regensburg 20:282. Marina Scheffler, Conrad Hirschau 21:543. Julia Schmidbauer, SV Amberg 23:09Jugend U20 weiblich1. Anna Demleitner, Detag Wernberg 23:572. Jasmin Prawda, DJK Weiden 26:47Hobbylauf1. Holger Lang, Spark. Schwandorf 19:442. Johannes Dobler, Kein Verein 19:593. Jonas Gerhardinger, Schwandorf 21:131. Nicole Gundel, CIS Amberg 20:012. Edith Wiedemann, CIS Amberg 23:383. Sabine Bäumler, DJK Weiden 23:512500 MeterJugend U14 männlich1. Aaron Mutterer, DJK Weiden 10:172. Robin Frisch, LG Hersbrucker Alb 10:343. Lars Van Brakel, SV Amberg 10:47Kinder U12 m1. Max Zimmemann, LT Neunburg 11:182. Nikolas Spörer, CIS Amberg 11:52Kinder U10 m1. Luis Van Brakel, SV Amberg 10:452. Paul Behlau, ASV Schwend 11:18Jugend U14 weiblich1. Anika Schneider, SV Amberg 10:492. Sina Buchwald, LG Hersbrucker Alb 10:543. Maresa Fuchs, JFG Kümmersbruck 12:13Kinder U12 weiblich1. Paulina Behlau, ASV Schwend 14:01___Alle Ergebnisse: