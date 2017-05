Drei Matten in der triMAX-Halle stehen am Wochenende im Blickpunkt, wenn die Kampfkunstschule Amberg die Süddeutsche Meisterschaft im Ju-Jutsu ausrichtet. Zwei Kämpfer wollen sich für die "Deutsche" qualifizieren.

Am kommenden Wochenende, 6./7. Mai, finden die Süddeutschen Meisterschaften in den Disziplinen Fighting, Ne Waza und Duo für die Stilarten Ju-Jutsu und Jiu-Jitsu in der triMAX-Halle statt. Es werden etwa 300 Ju-Jutsukas erwartet, die aus dem gesamten Süddeutschen Raum (Bayern, Baden und Württemberg) angereist kommen, um auf Titeljagd zu gehen. In diesen zwei Tagen wird nicht nur um Medaillen und Titel gekämpft, sondern auch um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen in Limburg und der Jugend in Delmenhorst. Auf drei Wettkampfmatten werden die Kämpfe ausgetragen. Am Samstag, 6. Mai, wird der Titel im Fighting erkämpft. In den Klassen U15, U18, U21 und Senioren werden etwa 200 Kämpfer an den Start gehen. Natürlich haben sich auch zwei Fighter vom ausrichtenden Verein für diese Meisterschaft qualifiziert: In der Klasse U15 tritt Viola Fritsche an, sie ist Mitglied im Bayernkader und derzeit Bayerische Meisterin in ihrer Klasse. In der Seniorenklasse Jonas Butz, Bayerischer Vizemeister. Beide haben sich intensiv für diese Meisterschaft vorbereitet und wollen nun unbedingt zur Deutschen Meisterschaft. Es werden also spannende Kämpfe erwartet. Am Sonntag, 7. Mai, werden die Disziplinen Ne Waza und Duo ausgekämpft. Ne Waza ist ein Bodenkampf, die Kampfdauer beträgt sechs Minuten und wird nur unterbrochen, wenn es nötig ist. Beim Duo-Wettkampf treten je zwei Partner gemeinsam an und führen nach vorgegebenen Angriffen einen Schaukampf vor. An beiden Wettkampftagen ist der Beginn jeweils um 9 Uhr, die Siegerehrungen sind gegen 17 Uhr vorgesehen. Der Eintritt ist frei.