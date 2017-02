Der Gegner hat einen großen Namen und ist haushoher Favorit. Der ERSC Amberg setzt dagegen auf zwei Komponenten, die gut zusammenpassen: Respekt und Selbstvertrauen.

Heute Abend ab 19.30 Uhr treten die Löwen beim EV Füssen zum ersten Spiel im Play-Off-Viertelfinale an. Der ERSC hat in der Eishockey-Landesliga über weite Strecken sehenswerte Leistungen und sehr oft beste Unterhaltung geboten. Mit dem Einzug in die Aufstiegsspiele zur Eishockey-Bayernliga haben sich Mannschaft und Trainer selbst dafür belohnt.Es kommt vielleicht gar nicht so ungelegen, dass die Rolle des Favoriten und auch der größere Druck beim Gastgeber liegen. Der EV Füssen ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland, auch wenn er sich zwischendurch gleich zweimal neu "erfinden" musste. Gegründet 1922 als Eissportverein wurde der EV 1983 in Eislaufverein umbenannt und - erneut aus finanziellen Gründen - 2015 wieder in den Eissportverein. Deshalb musste man seinerzeit aber auch aus der Oberliga zurück in die Bezirksliga.Der Stammverein feierte die größten Erfolge, ist immer noch mit 16 Titeln deutscher Rekordmeister, zweifacher Spengler-Cup-Sieger und Gründungsmitglied der Eishockey-Bundesliga. Die Zahl der ausgebildeten Nationalspieler ist beachtlich und noch heute ist das Bundesleistungszentrum für Eishockey in Füssen angesiedelt. Nicht umsonst wirbt die Stadt mit dem Slogan: "Füssen - wo Eishockey zu Hause ist".Die Ostallgäuer streben mit Macht nach oben und wollen dabei nichts dem Zufall überlassen. So sind auch Beobachter beim letzten Heimspiel des ERSC gegen Schweinfurt vor Ort gewesen. Gerade vor eigenem Publikum, in Halle 1 im Stadionkomplex am Kobelhang, wollen die Füssener - man erwartet rund 1200 Zuschauer - schon eine Duftmarke setzen und den ersten Sieg einfahren.Alles andere wäre für den EVF und seinem "Kommando Bayernligaaufstieg" eine herbe Enttäuschung. Was erwartet man beim ERSC bei dieser besonderen Konstellation? Vorstand Mustafa Sugle ist mit seiner Einschätzung wohl die Stimme vieler Amberger Eishockey-Fans: "In kompletter Besetzung traue ich unserer Mannschaft zu, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Alle Spieler, die bislang so gut mitgemischt haben, genießen grundsätzlich unser vollstes Vertrauen." Da hört man aber auch heraus, dass die Ausfälle der letzten Zeit in der Anzahl etwas Sorge bereiten. Zum Wochenanfang gab es immer noch einen beachtlichen Kranken- und Verletzungsstand, der auch Coach Alex Reichenberger nicht aussparte. aber der einzige sichere Ausfall ist bislang der von Stürmer Daniel Troglauer wegen eines Kahnbeinbruchs.Die gute Stimmung im Team bestätigt Mannschaftsführer Sebastian "Wastl" Gassner: "Alle wissen, wie schwer die Aufgabe ist, freuen sich aber riesig auf die Duelle." Die Abfahrt wird rechtzeitig erfolgen, damit man in Füssen auch noch ausreichend Gelegenheit hat, die lange Busreise aus den Knochen zu schütteln. Vielleicht ist auf der Rückfahrt dann auch eine dicke Überraschung mit im Gepäck?