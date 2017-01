Einen Zähler gewonnen oder zwei verloren? Der ERSC Amberg führte in Dingolfing zwischenzeitlich mit 4:1. Aber der Spitzenreiter kam mit Macht zurück und das 5:5 nach regulärer Spielzeit ging in Ordnung. Im anschließenden Penaltyschießen traf lediglich der Dingolfinger Steven Maier und sicherte seinem Team den Zusatzpunkt in einem packenden Spitzenspiel.

Eishockey Landesliga Zwischenrunde



EV Dingolfing - ERSC Amberg 6:5 n.P. (1:2, 2:2, 2:1)



Tore: 1:0 (6.) Gilg (Koma, Weinzierl/5-3), 1:1 (10.) Smazal (Flamik, Bartels/5-4), 1:2 (14.) Bartels (Flamik), 1:3 (22.) Schönberger (Smazal), 1:4 (29.) Rybka (Flamik), 2:4 (31.) Dörfler (Gilg, Weinzierl/5-4), 3:4 (37.) Herrmann (Maier, Koß), 4:4 (42.) Koma (Herrmann), 5:4 (49.) Braun (Schikaneder), 5:5 (52.) Hausner (Rybka/5-3), 6:5 (60.) Maier (im Penaltyschießen). Strafen: Dingolfing 12, Amberg 12 Minuten. Schiedsrichter: Ober, Neumann. Zuschauer: 210, davon mehr als die Hälfte ERSC-Fans.

Auch wenn seine Mannschaft eigentlich schon auf dem Weg zum Sieg war, zeigte sich Löwen-Coach Alex Reichenberger hinterher nicht unzufrieden mit dem Ergebnis. Es brachte sein Team in Richtung Play-Offs einen kleinen Schritt weiter. Vorstand Mustafa Sugle sah am Ende einen wichtigen Zähler für Amberg: "Dingolfing hatte ab Mitte des Spieles eine unglaubliche Präsenz in der Offensive. Da hat uns Oli Engmann im Tor vor schlimmerem bewahrt". Vom Eröffnungsbully weg gingen beide Teams ein hohes Tempo. Zunächst hatten die Gastgeber mehr Vorteile. Sie nutzten eine doppelte Überzahl auch gleich zum 1:0 durch Gilg. Die Löwen waren unbeeindruckt, bekamen Oberwasser und glichen ebenfalls durch ein Powerplay aus. Neuzugang Daniel Smazal traf dabei schon zum zweiten Mal für den ERSC. Bei Amberg waren mehrere Spieler dabei, die zuletzt in Kissingen gefehlt hatten. Das war spürbar. Einer davon, Flamik, leitete mit seinem sensationellen Pass auf Florian Bartels die erstmalige Amberger Führung ein. Bei diesem Spielstand ging es auch in die erste Pause. Den zweiten Abschnitt eröffnete der ERSC mit einem Paukenschlag durch das 1:3 von Christoph Schönberger - ein echter Hammer von der blauen Linie. Das zeigte Wirkung bei den Gastgebern, die der ERSC nun souverän im Griff hatte. Dingolfing fand kein Mittel gegen die schnellen Angriffe der Löwen und das 1:4 durch David Rybka war beinahe schon eine logische Folge. Dann verpassten es die Gäste, entscheidend nachzusetzen. In Unterzahl scheiterte Bartels nur knapp am fünften Treffer und im direkten Gegenzug kam Dingolfing auf 2:4 heran. Das brachte die Isar Rats zurück ins Spiel. Sie machten mehr und mehr Druck und erzielten durch ein Abstaubertor von Herrmann das 3:4."Ruhe reinbringen und das eigene Tor mehr absichern", war die Devise der Amberger zum letzten Drittel. Doch das Vorhaben wurde bereits 71 Sekunden nach Anpfiff mit dem 4:4-Ausgleich durch Koma unterbunden. Das wirkte berauschend auf die Gastgeber, die den ERSC hinten reindrängten. Die Löwen waren in dieser Phase angeschlagen und Engmann im Tor leistete Schwerstarbeit. Das 5:4 durch Braun konnte aber auch er nicht verhindern. Nun schienen dem ERSC die Felle davonzuschwimmen, doch das Team fing sich und fuhr selbst wieder gefährliche Angriffe. Verteidiger Markus Hausner konnte in Überzahl schließlich zum 5:5 ausgleichen. Danach gab es von beiden Mannschaften weiterhin Angriffsbemühungen, allerdings eher mit "kontrollierter Offensive". So ging es am Ende in den Shoot-Out.