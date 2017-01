In der Vorrunde der Eishockey-Landesliga gewann der ERSC Amberg beide Partien gegen den EV Dingolfing. Am Sonntag, 22. Januar, empfangen die Isar Rats als Überraschungs-Spitzenreiter der Zwischenrunde den ERSC - und der wäre froh über jeden Zähler, den er aus Niederbayern mitnehmen könnte.

Norden mit guter Aussicht

Im letzten Moment

Ein Ausrufezeichen

Im Schnitt haben die Teams gut die Hälfte ihrer Zwischenrundenspiele absolviert und der Trend deutet darauf hin, dass die "Nordvereine" Amberg, Dingolfing, Kissingen und Schweinfurt die besten Chancen auf die Play-Off-Teilnahme haben. Sicher sein kann sich noch keiner, aber die besten Aussichten hat zweifellos der EV Dingolfing, bei dem die Versetzung ja lange Zeit gefährdet war.Doch überraschend ist die aktuelle Platzierung der Dingolfinger allerdings nur wegen des bisherigen Saisonverlaufs. Da kam die Truppe von Spielertrainer Weinzierl zunächst kaum auf die Beine. Erst im allerletzten Hinrundenspiel gegen Straubing konnte man sich überhaupt für die Zwischenrunde qualifizieren. Dabei hatten im Herbst viele den EVD als Mitfavoriten auf dem Zettel, denn der erfahrene Kader aus etlichen Spielern mit höherklassiger Erfahrung war durch Oberliga-Verteidiger Jaroslav Koma noch explizit verstärkt worden.Aber irgendwie schien die Mannschaft nicht auf Touren zu kommen. Der ERSC gewann relativ sicher mit 6:4 vor heimischen Publikum, musste im Rückspiel dann eine wahre Abwehrschlacht vollbringen. Dank einer überragenden Leistung von Torhüter Oli Engmann, viel Glück und effizienter Chancenauswertung konnte man auch auswärts die Zähler mitnehmen. Dass der EVD aktuell "voll im Saft" steht zeigten auch die beiden letzten Duelle gegen den ERV Schweinfurt. Der 1:4-Niederlage bei den Mighty Dogs folgte postwendend ein 4:2-Heimsieg gegen die mit einem zusätzlichen Kontingentspieler verstärkten Schweinfurter.Dieses Ausrufezeichen ist auch im Amberger Lager aufmerksam zur Kenntnis genommen worden. Durch das Auswärtsspiel am Freitag in Bad Aibling konnten die Dingolfinger im Rhythmus bleiben. Diese Möglichkeit hatte Alexander Reichenberger mit seinem Team nicht, aber vielleicht ist der Löwen-Coach auch froh über jeden zusätzlichen Tag Pause, der die Chancen erhöht, dass von den vielen Ausfällen der vergangenen Woche der eine oder andere wieder zurückkehren kann. Mit den acht Stammspielern, die in Kissingen bei der knappen 4:5-Niederlage nicht dabei sein konnten, fehlten dem ERSC quasi 115 Scorerpunkte der aktuellen Saison.Bis zum letzten Training unter der Woche hing man dementsprechend noch in der Luft mit der Planung. Aber man hofft eben, dass die beispiellose Verletztenmisere noch entsprechend abflaut und fährt als leichter Außenseiter, aber nicht ohne Chancen nach Niederbayern. Spielbeginn ist in Dingolfing um 18 Uhr.