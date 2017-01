Mit einem Gegner kommt der ERSC Amberg in dieser Saison nicht wirklich zurecht, das sind die Kissinger Wölfe. Nach bisher 3:4, 4:5 und 6:7 - was kommt als nächstes? Ein 2:3 oder 7:8 - oder aber können die Löwen die Serie zu ihren Gunsten verändern? Am Sonntag, 15. Januar (18 Uhr) gibt es die Antwort, denn da ist ERSC an der Saale in Bad Kissingen zum fälligen Rückspiel in der Landesliga-Zwischenrunde.

Im Amberger Lager hofft man schon darauf, dass die Glückssträhne der Wölfe gegen die Löwen ein Ende findet, denn bei den bisherigen Begegnungen hätte durchaus auch jeweils der ERSC als Sieger vom Eis gehen können, ohne dass sich darüber jemand hätte beschweren können.Ähnlich läuft es für die Unterfranken mit dem EV Dingolfing, gegen den sie die letzten drei Duelle verloren haben. Am vergangenen Sonntag mit 2:3, aber da fehlten Spielertrainer Mikhail Nemirovski seine beiden finnischen Verteidiger, was er dann als Hauptgrund für die missglückte Auswärtsfahrt ausmachte. Es steht außer Frage, dass Bad Kissingen - wohl zusammen mit Schweinfurt - den exklusivsten Kader dieser Qualifikationsrunde besitzt, allerdings waren es zumindest in den Begegnungen mit dem ERSC mehr die Individualisten denn die Mannschaftsleistung, die für die knappen Erfolge sorgten. Mit dem Wissen um die vorhandenen Chancen, fahren die Amberger schon selbstbewusst in die Kurstadt.Am Freitag hatten es beide Kontrahenten mit Teams aus Oberbayern zu tun. Dabei schienen im Vorfeld die Voraussetzungen für den ERSC vor eigenem Publikum gegen Farchant komfortabler als für die Kissinger, die nach Bad Aibling zusätzlich mit den Straßen-Kilometern zu kämpfen hatten. Löwen-Coach Alex Reichenberger kann mit dem bisherigen Abschneiden seiner Truppe mehr als zufrieden sein. Man darf dabei nicht vergessen, dass schon seit mehreren Wochen wichtige Stützen als Langzeitverletzte fehlen, wovon die Konkurrenz in diesem Ausmaß bisher verschont blieb.Zumindest einer von ihnen kann wieder ins Training zurückkehren: Daniel Trometer wurde bei Mannschafts-Physio Oliver Reiff wiederhergestellt und steht schon auf den Schlittschuhen. Seinen Platz im Lazarett hat dafür Kirill Groz eingenommen. Wie sich herausstellte, zog der sich im letzten Heimspiel gegen Kissingen einen Bänderriss im Sprunggelenk zu - Ausfallzeit ungewiss. Es hängt natürlich vom Ausgang der Freitags-Partie ab, in welcher Kaderstärke der ERSC die Reise nach Unterfranken antreten kann, um sich vielleicht schon vorentscheidende Zähler für die Play-Off-Qualifikation zu sichern. Der größere Druck liegt bei den Gastgebern.