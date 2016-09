Die Eiskunstläufer des ESC Amberg trainierten zum ersten Mal unter der Leitung ihres neuen Trainers Karel Stefl (vorne Dritter von links) aus Prag. Die Begeisterung war grenzenlos, denn Stefl erklärte alle Trainingsinhalte äußerst professionell und auch vorzeigen, zudem ging er auch sympathisch und herzlich auf die Läufer zu. Er unterstützt mit seiner jahrelangen Erfahrung als Profiläufer und Trainer nun die Amberger Eiskunstlaufabteilung. Karel Stefl war von 2001 bis 2004 Paarlaufmeister der Tschechischen Republic und 2001 Juniorenmeister im Einzel. Von 2006 bis 2008 war er bei der Ice-Show in Hongkong, zwischen 2011 und 2013 ging er auf Welttournee mit der Show Disney on Ice. Er arbeitet in mehreren Vereinen wie in Nürnberg und war von Januar bis März 2016 in Weiden. Bild: hfz