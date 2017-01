So schnell trifft man sich wieder. Exakt eine Woche nach dem Spektakel in Dingolfing stehen sich der ERSC Amberg und die Isar Rats aus Niederbayern erneut gegenüber.

Diesmal wollen aber die Löwen die Zähler einkassieren - am Sonntag, 29. Januar, ab 18.30 Uhr vor heimischen Publikum, und zwar die volle Punktzahl. Was beide Teams am letzten Wochenende beim knappen 6:5 nach Penaltyschießen für die Dingolfinger boten, war weit über dem, was man gemeinhin in der Eishockey-Landesliga angeboten bekommt. Die Fans beider Lager waren begeistert vom offensiven Auftreten der alten Rivalen, die sich Anfang der 90er-Jahre schon in der Oberliga duellierten. Aus Amberger Sicht wäre zwar etwas mehr Zurückhaltung nach der 4:1-Führung vielleicht angebracht gewesen, aber genau das führte ja zu dem Krimi, der mit seinem Hin und Her alle in seinen Bann zog.Die Dingolfinger hatten sich damit endgültig die Teilnahme an den Play-Offs zur Bayernliga gesichert, der ERSC muss da noch etwas nachsitzen. Mit welchen Gefühlen die Löwen da am Sonntag in das Rückspiel gehen, liegt sicherlich am Abschneiden bei der gestrigen Auswärtspartie in Bad Aibling. Konnte der ERSC da punkten, kann man wesentlich gelassener gegen die Isar Rats auftreten - wobei es aber trotzdem noch um die Platzierung geht, denn die ersten beiden in der Tabelle hätten den Vorteil eines - wenn nötig - zusätzlichen Heimspieles in den Play-Offs.Gingen die Löwen in Oberbayern leer aus, müsste man aber überhaupt erstmal weiter um die Qualifikation kämpfen und stünde gegen den Tabellenprimus aus Niederbayern unter Erfolgsdruck. Der hatte am Freitag jedenfalls spielfrei Zeit, sich den Verlauf in der Zwischenrunde in Ruhe anzusehen.Es ist müßig, darüber nachzudenken, ob der ERSC die Qualifikation ohne das immense Verletzungspech nicht längst schon erreicht hätte. Wichtiger ist, dass sich der eine oder andere Verletzte nach und nach zurückmeldet und die Mannschaft verstärkt. So stehen Trometer, Schopper und Groz zumindest wieder im Training. Die Leistungen der Mannschaft bislang kann man ohnehin nicht hoch genug bewerten. "Die Spieler sind heiß", erkennt auch Vorstand Mustafa Sugle, der ebenso wie Coach Alex Reichenberger noch an das Hinspiel denkt, wo man so sehr zufrieden mit dem Auftritt der Löwen war.Die Spieler, die am Freitag beruflich fehlten, dürften wieder dabei sein und vielleicht kehrt auch der eine oder andere Verletzte wieder zurück. Dem Spitzenreiter aus Dingolfing soll so oder so ein "heißer Tanz" bereitet werden.