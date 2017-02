An diesem Sonntag endet die Zwischenrunde der Eishockey-Landesliga und das Spiel gegen Schweinfurt könnte für den ERSC Amberg zum bisher wichtigsten der laufenden Saison werden - je nachdem, wie sich die Konkurrenz schlägt.

Zähler einfahren

Hilfe aus Dingolfing

Den Weg ins Play-Off-Viertelfinale könnte den Löwen noch der EHC Bad Aibling verbauen. Die Oberbayern müssten dazu ihre beiden Auswärtsspiele - heute in Dingolfing und am Sonntag in Kissingen - gewinnen. Das klingt zunächst höchst unwahrscheinlich, aber in dieser Spielzeit gab es schon diverse verrückte Spielausgänge. Der ERSC kann dem vorbauen, wenn er gegen die Mighty Dogs vor heimischem Publikum (Sonntag, 18.30 Uhr) die volle Punktzahl einfährt. Dann müssten die Aibdogs gegenüber Amberg mehr als neun Treffer aufholen.Die Löwen wollen vermeiden, am Ende noch den Rechenschieber auspacken zu müssen. Das droht aber unter Umständen auch den Gästen aus Schweinfurt. Die Mighty Dogs belegten nach der Vorrunde ungeschlagen den ersten Rang, zeigten in der Qualifikation aber mehrfach Schwächen. Nicht nur bei der Heimniederlage gegen den ERSC im Hinspiel, sondern auch in Dingolfing und Kissingen. So stehen sie aktuell auf dem dritten Rang, hatten aber am gestrigen Freitag die Möglichkeit, die Kissinger Wölfe bei einer Revanche vom zweiten Platz zu verdrängen - und der würde im Viertelfinale in der Serie "Best of 3" ein zusätzliches Heimspiel garantieren, sofern nötig.Bei einer Niederlage in Amberg müsste man den ungeliebten Nachbarn aus der Kurstadt aber wahrscheinlich wieder an sich vorbeiziehen lassen. ERV-Trainer Thomas Berndaner ist deshalb glücklich darüber, dass sich Torjäger Alex Andrusovich nach längerer Verletzungspause mit drei Scorerpunkten beim 5:2-Erfolg gegen Bad Aibling erfolgreich zurückgemeldet hat. Außerdem haben die Mighty Dogs mit dem Tschechen Marc Zajic einen weiteren Kontingentspieler neben dem Kanadier Dion Campbell verpflichtet. Das Ziel ist mit dem Bayernliga-Aufstieg ganz klar umrissen. Bereits zur Vorrunde setzten Amberg und Schweinfurt den Schlussakkord. Allerdings geht es im Gegensatz zu damals - als die Platzierungen schon vergeben waren - nun für beide Teams um wichtige Zähler.Der ERSC hofft auf Schützenhilfe aus Dingolfing, denn ein Erfolg der Isar Rats gegen Bad Aibling würde den Druck vor dem Spiel gegen Schweinfurt nehmen. Andererseits hat die Mannschaft von Alex Reichenberger sich gerade an stärkeren Gegnern in dieser Spielzeit immer gesteigert und kann sich auf ihre eigenen Stärken verlassen. Dazu müsste sie aber mehr Konzentration in die Defensivarbeit investieren, denn die Gegentrefferquote ist die höchste der Play-Off-Kandidaten.Wenig Einfluss haben die Löwen auf das Verletzungspech, das sie seit Wochen verfolgt. Die medizinische Abteilung bemüht sich, dass die Liste der Ausfälle kleiner wird - prompt kommen die nächsten schlechten Nachrichten. Für Youngster Daniel Troglauer ist wegen eines Kahnbeinbruchs die Saison beendet. Dafür kehrt Dominik Schopper zurück.