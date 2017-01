Das Spiel des ERSC gegen den Spitzenreiter Dingolfing endet nicht nach der regulären Spielzeit. Die Gäste freuen sich danach über den Sieg, doch auch der eine Punkt kann für Amberg noch wertvoll sein.

Landesliga Senioren Zwischenrunde A

Die Löwen haben vor ihrem Verfolger Bad Aibling, der in Schweinfurt mit 2:5 verlor, nun drei Punkte Vorsprung und ein um neun Treffer besseres Torverhältnis. Es hätte ein größeres Polster sein können, wenn Farnbauer kurz vor dem Ende alleine vor Gästetorhüter Hähnel die Scheibe versenkt hätte, aber vom Verlauf her war das 3:3 nach regulärer Spielzeit ein vertretbares Ergebnis. Entscheidende Chancen hatten beide Mannschaften während der 60 Minuten ausreichend. Vor allem Lukas Stolz im Amberger Tor zeichnete sich mehrfach aus.Die Partie knöpfte an das begeisternde Hinspiel der Vorwoche an, sowohl was das Tempo, als auch die Spannung betraf. Lediglich vor dem gegnerischen Tor zeigten sich die Gäste einen Hauch zielstrebiger. Amberg hatte den besseren Einstieg, verzeichnete durch Markus Hausner allerdings nur einen Pfostentreffer. Danach bekamen die Isar Rats etwas Übergewicht und nutzten durch Karmainski eine Überzahl wegen angezeigter Amberger Strafe zum 0:1.Der ERSC erholte sich schnell und drängte mit viel Engagement, wobei manchmal die Passgenauigkeit etwas litt. Auch das wurde besser und zeigte Erfolg beim 1:1 durch Andreas Hampl. Bis zum ersten Pausenpfiff überstanden beide Teams noch jeweils eine doppelte Unterzahl schadlos. Im zweiten Abschnitt nahm das Spiel noch mehr Tempo auf. Die Löwen kamen durch David Rybka zur 2:1-Führung, aber im Gegenzug musste Stolz doppelt parieren und hatte danach Glück bei einem Pfostenknaller von Weinzierl. Der Dingolfinger Spielertrainer und der Oberligaverteidiger Jaroslav Koma waren Dreh- und Angelpunkte des Teams. Youngster Philipp Dürr gelang für die Löwen nach einer feinen Kombination über Wrobel und Swadzba sein erstes Saisontor zum 3:1. Der offene Schlagabtausch setzte sich fort. Eine Einzelleistung von Koma, der einen verdeckten Rückhandschuss anbrachte, führte zum 3:2-Anschlusstreffer. Danach kam Amberg zeitweise kaum aus der eigenen Verteidigungszone, brachte aber den knappen Vorsprung ins letzte Drittel. Der ERSC drängte auf den Ausbau der Führung. Ein Scheibenverlust im Spielaufbau an der eigenen blauen Linie brachte den Ausgleich durch Dörfler. Dingolfing blieb bei Konterangriffen gefährlich. Rybka und Farnbauer hatten die besten Einschussmöglichkeiten für die Löwen. Im Shootout war Harrer der Matchwinner für die Isar Rats.Bad Aibling - ERSC Amberg 5:3Farchant - Bad Kissingen 2:7Bad Kissingen - Farchant 10:1Schweinfurt - Bad Aibling 5:2ERSC Amberg - Dingolfing n. P. 3:41. Dingolfing 8 34:24 192. Bad Kissingen 8 43:28 173. Schweinfurt 8 39:28 164. Amberg 9 42:39 125. Bad Aibling 8 32:38 96. Farchant 9 30:63 2ERSC Amberg 3:4 n.P. (1:1, 2:1, 0:1) EV DingolfingTore: 0:1 (8.) Karmainski (Schickaneder/6-5), 1:1 (13.) Hampl (Gerber/5-4), 2:1 (23.) Rybka (Smazal, Farnbauer), 3:1 (26.) Dürr (Wrobel, Swadzba), 3:2 (30.) Koma, 3:3 (48.) Dörfler (Maier), 3:4 (60.) Harrer (im Penaltyschießen). Strafen: Amberg 10, Dingolfing 14 Minuten. SR: Grech, Kaderabek. Zuschauer: 370.