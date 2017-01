Das war ein gebrauchter Tag für die Amberger Löwen: Im Gepäck auf der Rückreise aus Bad Aibling hatte man Freitag nachts eine unnötige 3:5-Niederlage und eine Spieldauerstrafe für Torhüter Oli Engmann. Angefressen waren die ERSC-Verantwortlichen aus vielerlei Gründen.

Eishockey Zwischenrunde



EHC Bad Aibling - ERSC Amberg 5:3 (0:2, 4:0, 1:1)



Tore: 0:1 (4.) Wrobel (Rybka), 0:2 (13.) Bartels (Flamik, Hausner/5-4), 1:2 (25.) Jann (5-4), 2:2 (28.) Ahrens (Crisan, Neumaier), 3:2 (38.) Ahrens, 4:2 (40.) Ahrens (Neumaier, Lukats), 4:3 (59.) Bartels (6-5), 5:3 (59.) Fürbeck (Empty Net). Strafen: Bad Aibling 28 Minuten + 10 (Merke), Amberg 17 + 20 (Engmann). Schiedsrichter: Poschenrieder, Timpe. Zuschauer: 230.

Dabei schien zunächst alles nach Plan zu laufen, denn nach dem Anfangsdrittel führte die Reichenberger-Truppe verdient mit 2:0. Unerklärlich dann der Einbruch im Mittelabschnitt, wo die Gastgeber zu vier Treffern in Folge kamen. Das ist mit Amberger Eigenverschulden natürlich zuviel gegen einen Gegner, der nicht wirklich überragend spielte und auch, wenn mehrere unglückliche Entscheidungen die Gäste krass benachteiligten. Im einzelnen der Anschlusstreffer für die "Aibdogs", wobei Löwen-Goalie Engmann die Scheibe deutlich pariert hatte.Dann die mehrfachen, ungeahndeten Attacken am Amberger Torhüter, der am Ende - offenbar ohne Handschuhe - zur Selbstjustiz griff und eine Spieldauerstrafe kassierte, während sein "Sparringspartner" Stefan Merke mit 4 + 10 Strafminuten davonkam. Fünf Minuten vor dem Ende wurde Amberg ein vermeintlicher Treffer aberkannt und dann schien es häufig so, als hätten die Unparteiischen den Torraum der Bad Aiblinger imaginär vergrößert, denn die Löwenstürmer sahen sie rekordverdächtig oft im Torraumabseits. Dennoch waren ausreichend Gelegenheiten für die Schwarz-Gelben, das Spiel im Schlussdrittel noch zu wenden, aber es herrschte eine richtige Blockade im Abschluss. Aukofer, Hampl, Swadzba, Salinger, die Stolz-Brüder, Schopper, Groz und Trometer - das war nicht die Aufstellung des ERSC, sondern die Liste der Ausfälle, die man zu verkraften hatte.Dennoch führten die Löwen früh mit 2:0 und der ERSC hatte das Spiel zu diesem Zeitpunkt sicher in der Hand. Wie abgeschnitten war es dann im Mittelabschnitt, wo das "Phantomtor" der Aibdogs die Gäste natürlich ärgerte und Bad Aibling Aufschwung gab. Trotz eines Zwei-Tore-Rückstandes war man vor dem Schlussdrittel noch zuversichtlich, dem Spiel eine Wende zu geben. Aber neben den schon erwähnten Abseitspfiffen bremste die Amberger auch etwas Pech und die Unkonzentriertheit beim Abschluss. In der Schlussphase nahm Reichenberger seinen Torhüter zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis.Dies hatte zunächst auch Erfolg mit dem 4:3-Anschlusstreffer von Bartels. Kurz darauf machte Fürbeck mit einem Empty-Net-Goal alles klar. Einzig positiver Aspekt: Der ERSC konnte die Vertragsverlängerung mit Coach Alex Reichenberger vermelden, der auch in der kommenden das Löwenrudel führen wird.