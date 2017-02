Nach der knappen 2:4-Niederlage am Freitag in Füssen scheint alles möglich: Das wichtigste und interessanteste Spiel seit vielen Jahren steht dem ERSC Amberg bevor, wenn am Sonntag eine Eishockey-Legende kommt.

28-Mann-Kader

Oppenberger trifft

Keine Panik

Eishockey - Modus zur Bayernliga Amberg. (pa) Alle Paarungen werden im Modus "Best of Three" ausgetragen; man benötigt also zwei Siege zum Weiterkommen. Siege nach regulärer Spielzeit oder Penaltyschießen gelten gleich.



Viertelfinale - Sonntag



Pfronten - Bad Kissingen



Bad Wörishofen - Dingolfing



ERSC Amberg - Füssen



Schweinfurt - Königsbrunn



Freitag, 17. Februar (falls nötig)



Bad Kissingen - Pfronten



Dingolfing - Bad Wörishofen



Füssen - ERSC Amberg



Königsbrunn - Schweinfurt



Halbfinale



Sonntag, 19. Februar Freitag 24. Februar Sonntag 26. Februar (falls nötig)



Das in der Zwischenrunde besser platzierte Team hat zuerst Heimrecht. Bei gleicher Platzierung entscheiden in der Reihenfolge die erzielten Punkte, danach das Torverhältnis.



Paarung 1 Sieger Kissingen/Pfronten - Sieger Königsbrunn/Schweinfurt



Paarung 2 Sieger Dingolfing/Bad Wörishofen - Sieger Füssen/Amberg



Finale



Freitag, 3. März



Sonntag, 5. März



Freitag, 10. März (falls nötig)



Der Sieger ist Landesligameister und direkter Aufsteiger in die Bayernliga. Der Verlierer spielt am Sonntag, 12. März, Freitag, 17. März, Sonntag, 19. März (falls nötig) gegen den Vorletzten der Bayernliga-Play-Downs um Aufstieg in/Erhalt der Bayernliga. Dabei hat der Landesligazweite zuerst Heimrecht.

Eishocky 1. Spiel Play-offs



EV Füssen - ERSC Amberg 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Den ersten direkten "Kontakt" mit dem Top-Favoriten hatten die Löwen bereits am Freitag Abend beim Altmeister - mit der 2:4-Niederlage können die Amberger leben, die vor fast 1600 Zuschauern in Füssen im letzten Drittel einen 0:3-Rückstand aufholten und dabei sogar einen Penalty vergaben.Am Sonntag, 12. Februar, ab 18.30 Uhr kommt es im Stadion am Schanzl zum zweiten Duell im Play-off-Viertelfinale mit dem EV Füssen. Fällt hier schon eine Entscheidung über das Weiterkommen oder benötigt man eine dritte Partie?Die Mannschaft der Ostallgäuer scheint auf dem direkten Weg in die höchste bayerische Amateurliga. Dem Durchmarsch aus der Bezirksliga folgte eine souveräne Vorrunde in der Landesliga. Die Qualifikation wurde ebenfalls klar dominiert, hat bei den zwei Niederlagen gegen Königsbrunn allerdings auch Verwundbarkeit offenbart. Vielleicht wurde deshalb zuletzt der Slowake Lubos Velebny (32) aus Bad Tölz verpflichtet, der in seiner Anfangszeit als Profi sogar im NHL-Draft der Toronto Maple Leafs stand. Er bildet neben dem Tschechen Ladislav Hruska das Kontingent-Duo.Coach Thomas Zellhuber hat einen erweiterten 28-Mann-Kader, in dem neun Teenager integriert sind. Die "jungen Wilden" werden geführt von bekannten Routiniers: Andrej Naumann (37/ehemals Ravensburg), Ron Newhook (39/ Sonthofen, Rosenheim, Ravensburg, EHC München) und Eric Nadeau (43), der seit 2004 für die Ostallgäuer spielt und dabei über 650 Scorerpunkte erzielte.Derzeitiger Top-Torjäger ist Nicolas Oppenberger (29/Kempten, Lindau, Memmingen), der nicht viele Chancen für seine Treffer benötigt. Im abschließenden Quali-Spiel in Fürstenfeldbruck machte er beim 4:2 auch wieder drei "Buden". Die Füssener Verantwortlichen gehen davon aus, das etwa 80 bis 100 Fans ihr Team nach Amberg zur Unterstützung begleiten. Beim ERSC macht man keinen Hehl daraus, dass man mit dem EV Füssen den Wunschgegner bekommen hat. Das sehen laut Mustafa Sugle auch die Spieler so: "Die Jungs sind hoch motiviert. Zuhause wünsche ich mir einen Hexenkessel, das hat die Mannschaft verdient", wobei er hier an zahlreiche und stimmgewaltige Unterstützung denkt, ergänzt der Löwen-Boss. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams - und für ein Omen viel zu lange her - datiert aus der Saison 1999/2000. In der Oberliga-Qualifikation verlor Amberg beide Duelle (3:4 n.P./2:5) und stieg in die Regionalliga ab. Als einziger damals - mit nicht einmal 18 Jahren - im Kader war übrigens ERSC-Stürmer Florian Wrobel.Die Nachricht vom Donnerstagabend, dass neben Youngster Daniel Troglauer wohl auch Andreas Hampl (Krank) und Kirill Groz (Sprunggelenksverletzung) für das Viertelfinale ausfallen, ist zwar sehr ärgerlich, hat aber auch keine Panik ausgelöst, denn improvisieren musste Coach Alex Reichenberger die vergangenen Monate mehrfach - und die Mannschaft hat oft positiv überrascht.Außerdem hatte das, was beim Abschlusstraining auf dem Eis war, jede Menge Qualität. Je nachdem, welche "Nachwehen" die Begegnung in Füssen bereitet, werden die Löwen eine schlagkräftige Truppe aufbieten.Das Spiel wird geleitet von Hauptschiedsrichter Siegfried Gut (HC Mausstadt), mit den Linesmen Felix Graf (ERV Schweinfurt) und Christopher Reiz (Chipmunks Nordbayern).