Für die Sportler der SGS Amberg ist das Jahr 2016 geprägt von einer Vielzahl an Erfolgen. Neben den Wettkämpfen bedeutet die Auflösung der SGS eine große organisatorische Herausforderung.

Nach der Auflösung führt der ESV Amberg die erfolgreiche Jugendarbeit der SGS-Leichtathleten weiter. "Wir haben ein Umfeld gefunden, das uns mehr als positiv in die Zukunft blicken lässt", meinte Spartenleiter Robert Schißlbauer. "Vor allem mit unseren hervorragenden Übungsleitern, denen wir für ihre engagierte Arbeit Ehrennadeln des Deutschen und Bayerischen Leichtathletikverbandes übergeben dürfen."Sabine Bäumler erhielt die BLV-Ehrennadel in Silber, Markus Reindl die DLV-Ehrennadel in Silber und Ulrike Glück die DLV-Ehrennadel in Gold. Glück betreut die Leistungsgruppe der Leichtathleten, von denen einige für ihre herausragenden Leistungen mit DLV-Bestennadeln geehrt wurden. Für Katrin Fehm, die seit 2015 von einem Erfolg zum anderen sprintet, und letztes Jahr bei der Juniorenweltmeisterschaften 2016 in Bydgoszcz nach 11,59 Sekunden durchs Ziel lief, ist die Bestennadel "Gold im Etui" ein Ansporn, in 2017 noch schneller durchzustarten. "Mein größter Erfolg war 2016 der Deutsche Meistertitel und die Bronzemedaille bei der U20-WM mit der 4x100-Meter-Staffel", sagte Katrin Fehm bei der Überreichung der Ehrennadeln des Deutschen Leichtathletikverbandes. Ihre Trainingskameraden stehen nicht im Schatten ihrer großartigen Leistungen.Die steigerten ihre Leistungen in der letzten Saison beachtlich und mischten bei Bayerischen und Deutschen Meisterschaften gut mit. Für ihren erfolgreichen Trainingsfleiß, der sich mit vorderen Rängen in der deutschen Bestenliste der Jugend U16 bezahlt machte, überreichte stellvertretender Spartenleiter Bernhard Saurenbach die Bestennadel "Bronze im Etui" an Maximilian Frint (15,82 Meter im Kugelstoß), Teresa Wetter (41,90 Sekunden über 300 Meter) und Franca Schaller (1,69 Meter im Hochsprung). Eine weitere Leistungssteigerung erzielte Franca Schaller, denn mit der diesjährigen Leistung von 1,73 Metern liegt sie in der Deutschen Hallenbestenliste auf dem ersten Platz. Trainerin Melanie Sichelstiel trug zu dem Erfolg bei.Bernhard Saurenbach zeigte sich am Ende der Feier sehr optimistisch: "Diesen verheißungsvollen Kurs der Amberger Leichtathletik wollen wir in unserem neuen Verein ESV weiter ausbauen." Der Vorsitzende des ESV Amberg, Thomas Wutz, lobte die neuen Vereinsmitgliedern: "Die bringen richtig Power mit und sind sehr engagiert."