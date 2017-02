Die Turnhalle soll nur der Anfang sein: Junge Sportler springen über Kästen, laufen an der Wand hoch und drehen spektakuläre Salti in der Luft. Damit das später draußen ohne Weichgummi-Matte funktioniert, trainieren die Parkour-Läufer beim TV Amberg hart.

Kontrolle und Koordination

Kein Kuschelsport

Die Kraftübungen sind unliebsam, aber Muskelaufbau muss sein. Das beugt Verletzungen vor. Von nix kommt nix. Reinhard Weber

Ziel: Parkour im Freien

Trendsportart Parkour Parkour leitet sich ab vom Französischen "parcours du combatant", dem klassischen Hinderniskurs beim Militärtraining. Der Läufer muss eine Strecke - meistens in der Stadt - möglichst schnell absolvieren. Der Sportler versucht, Hindernisse durch Kombination verschiedener Bewegungen so effizient wie möglich zu überwinden. Bewegungskontrolle steht dabei im Vordergrund. Parkour wird deshalb auch als "Kunst der effizienten Fortbewegung" bezeichnet. Entwickelt wurde Parkour vom französischen Soldaten Raymond Belle, seinem Sohn David Belle und anderen in den späten 1980er Jahren. In den 2000er Jahren erreichte die Sportart durch Filme und Werbung Beliebtheit. (tsa)

Sie gehen in die Hocke, Arme und Beine berühren den Boden. Dann geht es los: Beweglich wie Katzen krabbeln sie hintereinander die Treppe runter und springen wieder rauf. "Schneller! Und jetzt nur auf jede zweite Stufe treten", treibt Trainer Reinhard Weber die jungen Leute an. Er trainiert seit über einem Jahr beim TV Amberg Sportler in der Trendsportart Parkour. Jeden Mittwoch üben 13 Jungs und drei Mädels zwischen elf und 18 Jahren in der GMG-Turnhalle. Eine Stunde dauert das Training. "Länger hält man es kaum aus. Das ist so anstrengend, spätestens nach 90 Minuten ist die Kraft weg", sagt Weber.Die Jugendlichen laufen in der Affenhocke durch die Turnhalle. Auf Kommando wechseln sie in die Liegestützposition und ziehen die Beine nach. Mit dem Aufwärmen geht es immer los. "Vor allem die Kraftübungen sind unliebsam, aber der Muskelaufbau muss sein. Das beugt auch Verletzungen vor. Und: Von nix kommt nix", sagt der Trainer, der selbst jahrelang als Leistungs- und Geräteturner beim TV Amberg aktiv war."Die Treppenübung fördert die Festigkeit in der Bewegung. Sie lernen, nicht unkoordiniert rumzueiern, sondern die Treppe kontrolliert runterzuklettern." Mark, der engagierteste im Training, übernimmt zwischendrin die Leitung. Er stellt sich im Abstand von fünf Metern vor der Hallenwand auf, läuft an - und rennt hinauf. "Nicht von der Wand wegdrücken, sondern sanft rauflaufen, sonst geht's sofort rückwärts", weist er seine Teamkollegen ein. Der 18-Jährige ist der Hoffnungsträger von Trainer Weber. Er hilft ihm beim Training, zeigt den erfahreneren und experimentierfreudigen Teammitgliedern neue Übungen. Auch die Jüngeren spornt er an, erklärt, wie die Tricks richtig funktionieren und nimmt ihnen die Angst, wenn es beim ersten Versuch nicht klappt. "Mark war in einem Leistungszentrum, macht jetzt den Übungsleiterschein. Auch privat ist er viel beim Parkour unterwegs. Da spielt Idealismus eine große Rolle", sagt Weber.Die Bezeichnung als Trendsportart lehnen viele Anhänger ab. "Parkour erfordert hohen Trainingsaufwand. Das ist eher Extremsport", erklärt Weber. Darauf müssen sich auch die Eltern seiner Schützlinge einstellen: "Das ist kein Kuschelsport." Zudem ist Parkour nicht wettbewerbsorientiert. "Das ist für viele in meiner Stunde von großer Wichtigkeit: Sport treiben ohne Leistungs- oder Wettkampfdruck." Auch Corinna, eines der drei Mädchen, gefällt das: "Das ist zwar ein Einzelsport, aber das Training in der Gruppe macht viel Spaß." Die Schülerin war vorher aktive Turnerin. "Als Vorkenntnis ist Turn-Erfahrung von Vorteil. Dann ist die Körperhaltung eine ganz andere", sagt Weber.Die Gruppe nutzt alle Geräte der Halle zum Training. Der Coach stellt diesmal drei Kästen auf, die mit der Sprossenwand und der Betonwand als Übungsstrecke dienen. Die Parcour-Schüler springen von Kasten zu Kasten, dann an die Sprossenwand und hangeln sich an einem Vorsprung der Betonmauer zur nächsten Sprossenwand. Im Idealfall ohne den Boden zu berühren. "Hier ist die Schwierigkeit die Landung an der Sprossenwand. Es ist wichtig, mit allen Vieren an die Wand zu springen und nicht mit einem Fuß voll rein", erläutert Weber.Seit 2015 gibt es die Gruppe. Weber lernt bei einer Fortbildung die Sportart kennen. Spontan bucht er die Halle mittwochs. Mittlerweile kann er keine Schüler mehr aufnehmen. Die Amberger sind. Im Moment trainiert das Team nur in der Halle, fürs Training draußen braucht es noch etwas Übung. "Dort ist natürlich das Risiko höher. Aber irgendwann wollen wir raus, dann starten wir am Mariahilfberg. Der ist ideal."