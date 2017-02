Seit knapp drei Wochen läuft die Vorbereitung wieder beim FC Amberg. Heute steht bereits das vierte Testspiel auf dem Programm und da wartet mit der SpVgg Greuther Fürth II ein echter Brocken. Anpfiff für das Vorbereitungsspiel zwischen dem Regionalligisten und dem Bayernligisten ist um 19 Uhr im Sportpark Ronhof.

In den Testspielen wollen wir dominant und mit kalkulierbarem Risiko agieren. Lutz Ernemann, Trainer FC Amberg

Die Reise nach Mittelfranken kann der FC Amberg dabei durchaus selbstbewusst angehen. Die bisherigen drei Testpartien absolvierte man allesamt erfolgreich: Auf ein 5:2 gegen den Bezirksligisten Hersbruck folgten zwei Siege gegen die Landesligisten Etzenricht (6:0) und Bad Kötzting (2:0). Aber nicht nur deshalb ist der neue FC-Trainer Lutz Ernemann mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden: "Die Jungs ziehen mit großem Elan mit und sprühen vor Ehrgeiz. Das zeigt sich im Training und in den Ergebnissen." Nicht die schlechtesten Vorzeichen also, um den derzeitigen Tabellen-13. der Bayernliga wieder in ruhigere Fahrwasser zu führen.Dabei verfolgt Ernemann eine klare Spielidee: "In den Testspielen wollen wir dominant und mit kalkulierbarem Risiko agieren. Das hat die Mannschaft auch gut umgesetzt." Auch gegen den heutigen Favoriten auf Fürth setzt Ernemann auf einen mutigen Auftritt seiner Elf: "Da wollen wir nach vorn spielen, wobei wir natürlich minimal tiefer stehen werden als sonst. Es geht darum, sich taktisch gut aus der Affäre zu ziehen." Einige Akteure aus dem Amberger Kader kennen den Gegner von heute noch aus der vergangenen Spielzeit. Damals kreuzte man mit den kleinen Kleeblättern in der Regionalliga die Klingen - einmal trennte man sich unentschieden, das Rückspiel gewann das Team von Trainer Thomas Kleine (ehemaliger Profi, unter anderem in Gladbach, Hannover, Leverkusen). Damals wie jetzt ist am Ronhof wieder Abstiegskampf angesagt, derzeit belegt Greuther Fürth II in der Regionalliga den 14. Rang.Auch für die Kleine-Elf ist es das vierte Testspiel der Wintervorbereitung, bisher gab es dabei zwei Siege gegen Eltersdorf (6:0, Bayernliga) und Abtswind (1:0, Landesliga), gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim aus der Regionalliga Südwest setzte es zuletzt aber eine 0:1-Niederlage. FC-Trainer Lutz Ernemann fehlen heute erneut einige Akteure wie Andreas Graml (Urlaub), Caleb Clarke, Dimitros Nakou (Trainingsrückstand) sowie die Verletzten Scott Kennedy und Sebastian Schulik. Hinter den Einsätzen von Julian Ceesay und Sven Seitz stehen noch Fragezeichen, Sebastian Kühnlein kehrt nach Grippe wieder zurück.FC Amberg: Götz (1), Schober (25), Fischer (2), Kühnlein (5), Ceesay (15) (?), Burgutzidis (3), Helleder (13), Gömmel (17), Keilholz (4), Busch (20), Karzmarczyk (18), Gallo (27), Knorr (7), Dietl (8), Wiedmann (31), Seitz (9) (?), Popp (16).