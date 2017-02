Die Amberger Bayernliga-Fußballer bezwingen den Landesliga-Dritten 1. FC Bad Kötzting im Testspiel mit 2:0. Das ist der dritte Sieg im dritten Testspiel.

Die Mannschaft, die für den verhinderten Trainer Lutz Ernemann von Co-Coach Bastian Ellmaier betreut wurde, setzte sich am Samstag auf dem Kunstrasenplatz in Raigering gegen den Landesliga-Dritten 1. FC Bad Kötzting mit 2:0 (0:0) durch. Zweifacher Torschütze für die Gelb-Schwarzen war Christian Knorr."Das war gegen einen sehr guten Gegner, der durchaus ein Maßstab für uns war, ansehnlich", sagte Ambergs Abteilungsleiter Werner Aichner. Der sah, bis auf die Anfangsphase, eine über weite Strecken überlegene FCA-Elf, die bei besserer Chancenverwertung noch höher hätte gewinnen müssen. "Wenn es etwas zu bemängeln gab, dann die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Wir hatten zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten, die wir leider ausließen", so Aichner weiter.Vom Anpfiff weg entwickelte sich in Raigering zunächst ein ausgeglichenes Spiel, in dem die beiden engagierten Mannschaften versuchten, schnell den Ball laufen zu lassen. "In den ersten 25 Minuten war das eine Partie auf Augenhöhe", bilanzierte Aichner. "Bad Kötzting präsentierte sich stark. Auch wir standen in der Abwehr sicher und ließen nichts zu."Erst nach 30 Minuten schlug das Pendel zugunsten des Bayernligisten aus, der das Spielgeschehen übernahm und die Kötztinger um Trainer Peter Gallmaier in die Defensive drückte. Die Folge: In der 30. Minute setzte zunächst Martin Popp seinen Linksschuss knapp am Pfosten vorbei, ehe FCK-Schlussmann Stefan Riederer gegen Knorrs Schuss (33.) sein ganzes Können aufbieten musste. Auf der Gegenseite kam der Landesligist nur einmal gefährlich vors Amberger Tor, als ein FCK-Akteur im Abseits stand (35.). Nach dem 0:0 zum Seitenwechsel machten die Schanzl-Kicker im zweiten Durchgang dort weiter, wo sie im ersten aufgehört hatten. Sie kombinierten gefällig und ließen die immer mehr abbauenden Bad Kötztinger überhaupt nicht mehr zu Chancen kommen. Zudem schwächten sich die Bayerwaldler selbst, als Johannes Aschenbrenner wegen wiederholten Foulspiels nach 63. Minuten mit Gelb-Rot vom Platz musste. Trotz einer Vielzahl von Chancen dauerte es bis zur 70. Minute, ehe Knorr die Führung markierte. Nach einer Flanke von Marco Wiedmann war er mit dem Kopf zur Stelle. Die endgültige Entscheidung fiel fünf Minuten später, als Knorr aus 16 Metern flach ins rechte Eck verwandelte."Ein verdienter Sieg, wobei wir schon zur Halbzeit mit 2:0 führen hätten müssen", lobte Co-Trainer Ellmaier. Der Bayernligist reist am Freitag um 19 Uhr zum Testspiel zum Regionalligisten SpVgg Greuther Fürth, ehe es am 16. Februar um 19 Uhr gegen den SV Raigering geht.