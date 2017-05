Dennis Kramer war der gefeierte Mann beim 3:1-Sieg des FC Amberg II gegen den bereits abgestiegenen TSV Tännesberg. Die Gelb-Schwarzen taten sich gegen einen durchaus couragiert auftretenden TSV in der ersten Halbzeit schwer. Von Leichtigkeit war keine Spur, die Amberger agierten unkonzentriert und nervös. Sie hatten zwar deutlich mehr Spielanteile, aber die Konsequenz fehlte. Besser machten es da die Gäste, die nach zehn Minuten Ambergs Schlussmann Donhauser mit einem Schuss aus 25 Metern das erste Mal testeten.

Auf der Gegenseite hatte 120 Sekunden später Heiko Gierhl per Freistoß die erste Amberger Möglichkeit, doch TSV-Torhüter Alexander Bäumler klärte die Hereingabe. Mitte der ersten Hälfte drängte Tännesberg auf den ersten Treffer, doch Sandor Hammer (22./24.) vergab diesen zweimal knapp. In der 37. Minute dann das nicht einmal unverdiente 1:0 für das Schlusslicht. Michael Weig schob den Ball aus halblinker Position ins lange Eck (37.). Die Antwort des FC kam noch vor dem Seitenwechsel, als Giehrl Dennis Kramer bediente, der aus 14 Metern den Ausgleich markierte (43.). Angesichts der doch recht mauen Vorstellung der Platzherren hatte Liermann in der Kabine anscheinend die richtigen Worte gefunden. Den wie verwandelt kamen die Gelb-Schwarzen aufs Feld, drängten den Gast 45 Minuten lang in dessen Hälfte und präsentierte sich auch im Abschluss zwingend.In der 49. und 50. Minute zappelte das Leder gleich zweimal hintereinander im Tännesberger Netz, doch beidemale entschied Referee Martin Schanderl auf Abseits. Das längst überflüssige 2:1 ging dann auf das Konto von Kramer, der einen an Popp verursachten Elfmeter sicher verwandelte (59.). Die Entscheidung blieb dem an diesem Tag starken Kramer vorbehalten: Nach feinem Zuspiel von Popp steuerte er alleine auf TSV-Schlussmann Bäumler zu und verwandelte zum 3:1-Endstand.