Die Bezirksliga-Fußballer des FC Amberg schlagen nach dem SC Katzdorf auch den FV Vilseck mit 2:0. Die Liermann-Elf klettert damit auf den fünften Tabellenplatz

Taktisches Spiel

Perfektes Wochenende für die Bezirksliga-Fußballer des FC Amberg: Durch die gegen den SC Katzdorf und den FV Vilseck geholten sechs Punkte kletterte die Mannschaft von Trainer Daniel Liermann auf den fünften Tabellenplatz und hat mit derzeit 37 Zählern den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. Am Sonntagnachmittag holte die U23 der Gelb-Schwarzen, die nach einem Platzverweis für André Knoll über 60 Minuten in Unterzahl agieren musste, im Heimspiel am Schanzl einen 2:0 (1:0)-Erfolg im Derby gegen den FV Vilseck. Zwei Tage nach dem 2:0-Sieg beim SC Katzdorf erwarteten die Amberger den Lokalrivalen aus Vilseck, bei dem der ehemalige Bundesliga-Profi Tobias Fink fehlte. "Gegen Schwarzhofen hat der FV ein deutliches Lebenszeichen gesendet, an das er nun anknüpfen will", prognostizierte der FCA-Trainer. Der musste mit Heiko Giehrl und Michael Reinwald auf zwei Akteure verzichten. Aus dem Bayernliga-Kader unterstützte erneut Caleb Clarke das Team, bei dem dieses Mal Florian Eger zwischen den Pfosten stand.Es entwickelte sich zunächst eine taktische Partie, in der keine der beiden Mannschaften zu viel riskieren wollte. Das anfängliche Abtasten, bei dem es keine zwingenden Chancen gab, dauerte rund eine Viertelstunde. Die Gastgeber hatten durch Clarke die erste Möglichkeit, doch der FC-Stürmer vergab im Vilsecker Strafraum (25.). Zwei Minuten später musste Ambergs André Knoll nach einem harten Foul im Mittelfeld in der 27. Minute mit Rot vom Platz.Die Platzherren hatten durch einen Freistoß von Andreas Hausmann aus 28 Metern die nächste Chance (31.), ehe Fabian Geitner nach feiner Vorarbeit von Dennis Kramer ins linke untere Eck verwandelte (33.). Ein Treffer, der seine Wirkung beim FV hinterließ, denn auch in der Folgezeit hatte der FCA die besseren Szenen für sich.Vilseck steckte dennoch nicht auf und der FC durfte sich bei Torhüter Eger bedanken, der 60 Sekunden später einen Kopfball von Herbrich nach einer Ecke glänzend parierte. So sehr sich der FV in der Folgezeit auch bemühte, die routiniert auftretenden FC-Akteure schaukelten in Unterzahl den Sieg nach Hause, der bei noch konsequenterer Chancenverwertung in der Schlussphase noch höher hätte ausfallen können.FC Amberg: Eger; Schmien, Hausmann, Knoll, Gallo, Hüttner, Rössler, Geitner (69. Jawara), Clarke (89. Meier), Kramer (84. Müller), Klama.FV Vilseck: Ruppert; McLarrin, Weizer, Herbrich, Liermann, Dietrich, Mrosek (72. Geissler), Perrin, Pröls (67. Hörl), Lopez, Araujo.Tore: 1:0 (33.) Fabian Geitner, 2:0 (70.) Caleb Clarke - SR: Martin Kannheiser (Hof) - Zuschauer: 110 - Rot: (27.) Knoll (FC Amberg) wegen Foulspiels