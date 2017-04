Nach einem der wohl schwächsten Auftritte unter der Regie von Lutz Ernemann hat der FC Amberg die erste Niederlage im Jahr 2017 einstecken müssen. Gegen resolut und willensstark auftretende Gäste vom Würzburger FV stand es am Ende 1:2 (0:1). Für die Unterfranken war es der erste Sieg nach sechs Niederlagen in Folge.

Nicht eingespielt

Vakuum im Mittelfeld

"Amberg hatte mehr Ballbesitz, aber das war der Plan. Wir haben in den entscheidenden Situationen gut umgeschaltet und unter dem Strich den Sieg auch verdient", fand Gästetrainer Marc Reitmaier. FC-Trainer Lutz Ernemann sah es ähnlich: "Würzburg war leidenschaftlicher. Wir haben die Gier der letzten Wochen etwas verloren und sehr unterkühlt und leblos gespielt."Bei den Ambergern begann die gleiche Startelf, die zuletzt gegen den SC Feucht 2:2 gespielt hatte. Einen eingespielten Eindruck machten die Gastgeber aber nicht: Mit gutem Willen lassen sich drei Chancen in der ersten Hälfte zusammenfassen. Ein Kopfball von Kevin Kühnlein über das Tor (5.), ein Schuss von Jan Fischer vom Sechzehn-Meter-Eck, der Keeper Andre Koob die Gelegenheit zu einer schönen Flugparade gab (15.), und einer von Christian Knorr.Aber auch der Würzburger FV war jetzt nicht unbedingt auf Offensive ausgelegt, brachte allerdings die erste Annäherung aufs Amberger Tor eben gleich dort unter: Nach einer Ecke gewannen die Gäste ein Kopfballduell und der Ball landete am langen Pfosten, wo Wojtek Droszcz nur noch den Kopf zur Führung hinhalten musste (17.). Bei der anderen Gelegenheit des WFV verhinderte Matthias Götz mit einer starken Reaktion einen höheren Rückstand zur Pause (45.+1). Abgesehen davon war nicht viel zu sehen von beiden Teams, was man als ansehnlichen Fußball bezeichnen könnte: Viel Gestocher, viel Zweikämpfe mit meist positivem Ausgang für die Gäste und ein FC Amberg, der im Spiel nach vorn so gut wie keine Lösungsansätze fand.Abhilfe sollte ein Doppelwechsel schaffen zum Wiederanpfiff schaffen: Fabian Helleder und Sven Seitz kamen für Daniel Geissler und Christian Knorr, Ernemann verstärkte also die Offensive. Das machte sich in der 54. Minute auch bezahlt, als der eingewechselte Sven Seitz nach Vorarbeit von Michael Busch zum 1:1 einschob - der nächste Jokertreffer von Sven Seitz, der schon am Donnerstag gegen Feucht getroffen hatte.Abgesehen davon wurden die Offensivbemühungen des FC zwar größer, aber nicht zwangsläufig gefährlicher. Ganz im Gegenteil: Cristian Dan donnerte den Ball nach schöner Annahme aus der Drehung ans Lattenkreuz (61.) - da hatte der FC viel Glück. Ein paar Minuten später klingelte es dann aber wieder, als Nicolas Engelking nach einem langen Schlag aus der eigenen Hälfte Daniel Gömmel davonlief und den Ball am chancenlosen Matthias Götz zur erneuten Gästeführung unterbrachte (68.).Ein Aufbäumen sollte es aber nicht mehr geben seitens des FC, dafür war das Vakuum im offensiven Mittelfeld an diesem Tag einfach zu deutlich. Der FC beendet das Osterwochenende mit nur einem Punkt aus zwei Spielen gegen Gegner aus dem Mittelfeld bzw. der unteren Tabellenhälfte. Am Freitag wartet dann mit Viktoria Aschaffenburg ein ganz anderes Kaliber.