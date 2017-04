Der FC Amberg ist auch im neunten Ligaspiel in Folge ungeschlagen - und doch bleibt nach dem 2:2 gegen den SC Feucht ein fader Beigeschmack. Dazu trägt auch ein verschossener Strafstoß bei.

Beste Möglichkeiten

Schwach geschossen

Passendes Fazit

Denn trotz Führung, bester Chancen und einem vergebenen Elfmeter stand am Ende eben nur ein Punkt. "Wir haben es uns selbst unnötig schwer gemacht", gab FC-Trainer Lutz Ernemann nach dem Abpfiff zu. "Das frühe Tor hat uns vielleicht etwas zu viel Selbstsicherheit gegeben und wir haben Gas herausgenommen, das hat Feucht dann aufgebaut. Am Ende haben wir uns zusammengerissen und wenigstens einen Punkt geholt."Gästetrainer Klaus Mösle änderte sein Team im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen den Würzburger FV auf drei Positionen, bei den Gastgebern gab's nach dem 1:1 beim VfB Eichstätt nur eine Änderung: Julian Ceesay rückte für Fabian Helleder in die Startelf. Das sollte sich schnell bezahlt machen: Nach einer Ecke von Marco Wiedmann brachte Kevin Kühnlein den Ball vom langen Pfosten in die Mitte, wo Julian Ceesay nur noch den Fuß zum 1:0 hinhalten musste (5.).Mit der Führung im Rücken blieb Amberg tonangebend, schaffte es aber nicht, beste Möglichkeiten im Gästetor unterzubringen: Michael Busch (10.) und Daniel Geissler (26.) scheiterten jeweils aus der Distanz am starken Feuchter Keeper Andreas Sponsel. Die beste Gelegenheit hatte Christian Knorr, der alleine aufs Gästetor zulief, aber den Ball nicht am SC-Keeper vorbeibrachte (23.). Die Gäste kamen bis dahin so gut wie nicht vors Amberger Tor, hätten nach einer guten halben Stunde nach einem Einsatz von Jan Fischer im eigenen Strafraum aber durchaus einen Elfmeter bekommen können.Den gab's im direkten Gegenzug für den FC nach einem Schubser gegen Christian Knorr - Marco Wiedmanns Ausführung ist mit schwach aber ganz gut umschrieben, Andreas Sponsel hielt den Strafstoß sicher (30.). Diese Aktion bedeutete einen Bruch im Spiel des FC, bei dem bis zur Halbzeitpause nichts mehr klappte - obwohl man eigentlich schon deutlich höher hätte führen können. Doch so übernahmen die Gäste die Partie und kamen zu Chancen: Die beste hatte Nico Wessner, der aus kurzer Distanz per Kopf am stark reagierenden Matthias Götz scheiterte (32.). Besser machte es Stephan König, der völlig frei aus gut 20 Metern mit einem Schlenzer den Ausgleich besorgte (37.). Zum Glück für die Gastgeber jagte Felix Spielbühler den Ball aus ähnlicher Position und ebenso unbewacht kurz vor dem Pausenpfiff über die Latte (44.).Nach Wiederbeginn änderte sich erstmal wenig an der Situation. Amberg agierte fahrig und ungenau im Aufbau und mit der ersten Chance im zweiten Abschnitt gingen die Gäste in Führung: Nico Wessner hielt bei einem verunglückten Schuss den Fuß hin, und der Ball trudelte zum 1:2 ins Tor (54.).Nur Sekunden nach dem Anstoß hätte Julian Ceesay für den Ausgleich sorgen können, verfehlte das Tor aber aus bester Position (56.). Auch Christian Knorr aus spitzem Winkel (68.) und der eingewechselte Sven Seitz aus der zweiten Reihe (69.) scheiterten an Feuchts Keeper Andreas Sponsel. Kurz danach war es Sven Seitz, der nach einem langen Ball von Julian Ceesay allein vor dem Gästetor stand und zum 2:2-Ausgleich einschob (71.).Mehr passierte auch nicht mehr, und so wurde es nur einer statt der ursprünglich geplanten drei Punkte gegen Feucht. Aber zumindest ging der FC Amberg nicht als Verlierer vom Platz in einem Spiel, in dem ein Sieg möglich gewesen wäre, hätte man konsequent weitergespielt und seine Chancen genutzt. Schön war es nicht und auch nicht das, was die Mannschaft eigentlich kann, das wusste auch Lutz Ernemann: "Aber manchmal muss man auch mit weniger zufrieden sein, als man sich ursprünglich vorgenommen hat."