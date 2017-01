Das Ergebnis ist wie immer zweitrangig. Aber eine Erkenntnis, die Trainer Lutz Ernemann aus dem 5:2-Sieg des Bayernligisten FC Amberg über den Bezirksligisten 1. FC Hersbruck zieht, ist bemerkenswert.

Nach der Pause wechselte Ernemann sieben Spieler ein, darunter vier junge aus der zweiten Mannschaft. "Da war kein Leistungsabfall zu erkennen", erklärt der neue Trainer des FC.Im Gegenteil. 2:2 stand's im Testspiel nach 45 Minuten auf dem Kunstrasenplatz des SV Raigering, bei minus sieben Grad, einer unangenehmen feuchten Kälte, hängte sich der Nachwuchs voll rein. 5:2 stand's am Ende. "Ich habe den Eindruck, dass sie offensichtlich Blut geleckt haben und ihre Chance wittern. Warum auch nicht", sagt Ernemann.Im zweiten Abschnitt ließen aber auch die Kräfte der Hersbrucker nach - nach dem 3:2 durch Brian Gallo erlahmte der Widerstand. "Sie haben am Anfang hinten ihre zwei Ketten aufgebaut und voll auf Konter gesetzt, und da haben wir gemerkt, dass uns noch die Dominanz fehlt, die wir unbedingt brauchen." Der Ball sei vermeintlich gut gelaufen, aber vorne fehlte es dann doch. Vielleicht auch, weil Sebastian Schulik noch nicht mit dabei war. "Wir wollten nichts riskieren, er ist für den Punktebetrieb zu wichtig", erklärt Ernemann. Denn im Training habe der Stürmer bereits seine Qualitäten gezeigt. Aber es wäre zu früh gewesen, ihn am Sonntag einzusetzen.Dem schnellen 1:0 durch Seitz folgte der schnelle Ausgleich und dann sogar die Führung für Hersbruck, als Bauerfeld einen berechtigten Elfmeter im Nachschuss verwandelte. Dem Ausgleich durch Michael Busch noch vor dem Wechsel folgte dann ein gefälliges Spiel über die Flügel, wenngleich Lutz Ernemann noch ein paar Dinge bemängelt: "Die taktischen Anweisungen von mir als neuem Trainer sind vielleicht noch nicht einfach umzusetzen, da stehen wir am Anfang." Aber zumindest wisse er, wo er den Hebel ansetzt: "Ein bisschen kampfbetonter sollte es noch werden."1. FC Hersbruck - FC Amberg 2:5 (2:2)FC Amberg: Bleisteiner, Fischer, Geissler, Kühnlein, Knorr, Dietl, Seitz, Helleder, Gömmel, Busch, Wiedmann - ab 46. Götz, Schmien, Haller, Hüttner, Popp, Kennedy, Gallo.Tore: 0:1 (7.) Sven Seitz, 1:1 (8.) Alexander Brüx, 2:1 (37.) Philipp Bauerfeld, 2:2 (42.) Michael Busch, 2:3 (73.) Brian Gallo, 2:4 (77.) Martin Popp, 2:5 (83.) Brian Gallo - SR: Benjamin Mignon (SV Loderhof/Sulzbach).