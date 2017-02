Amberg/Burglengenfeld. Starker Auftritt des Fußball-Bayernligisten FC Amberg, der am Mittwochabend auf dem Kunstrasenplatz im Naabtalpark des ASV Burglengenfeld im zweiten Vorbereitungsspiel auf die Restrückrunde seinen zweiten Sieg feierte. Die Mannschaft von Trainer Lutz Ernemann setzte sich mit 6:0 (2:0) gegen den Landesligisten SV Etzenricht durch, wobei Stürmer Martin Popp mit seinen vier Treffern einen "Sahnetag" erwischte.

Kapitän Kevin Kühnlein, Matthias Götz, Andreas Graml, Sebastian Schulik und Caleb Clarke fehlten wegen Krankheit oder Verletzung. "Es hat zwar noch nicht alles geklappt, aber die Jungs ließen den Ball gut laufen. Wir sind da auf einem sehr guten Weg", bilanzierte FC-Teammanager Wolfgang Gräf in der Halbzeitpause, in der der Bayernligist durch die zwei Treffer von Martin Popp mit 2:0 führten. Der wiedergenesene Stürmer brachte den FC nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung, als er nach einer Flanke von Yannik Haller am Fünf-Meter-Raum goldrichtig stand und per Fuß aus kurzer Distanz keine Mühe hatte. Wiederum Popp markierte nach einem Alleingang, bei dem er die Etzenrichter Abwehr schlecht aussehen ließ, mit einem Schuss ins lange Eck das 2:0.Der SV Etzenricht, für den es das erste Testspiel war, hatte in den ersten 45 Minuten bis auf einige Fernschüsse nur eine einzige nennenswerte Möglichkeit, die er aber nicht nutzen konnte. Die Geschichte der zweiten Hälfte ist dann schnell erzählt. Der FC machte da weiter, wo er in der erste Halbzeit aufgehört hatte, ging ein hohes Tempo und kombinierte durchaus ansehnlich. Der Lohn dafür: Das 3:0 und 4:0 durch Popp sowie das 5:0 durch Haller.Angesichts des sicheren Vorsprungs schalteten die Amberger einen Gang zurück. Den Schlusspunkt setzte Marco Wiedmann (90.) mit dem sechsten Treffer. "Wir haben die Begegnung dominiert und sind äußerst konzentriert zu Werke gegangen. Damit kann man zufrieden sein, wenngleich man das Ergebnis nicht überbewerten darf", so Gräf.FC Amberg: Bleisteiner (56. Schober); Fischer, Geissler (40. Helleder), Haller, Ceesay, Gömmel (55. Schmien), Kennedy, Busch, Popp, Gallo, Wiedmann. Tore: 1:0/2:0/3:0/4:0 (20./42./46./52.) Martin Popp, 5:0 (61.) Yannik Haller, 6:0 (90.) Marco Wiedmann - SR: Thomas Fischer (ASV Burglengenfeld).