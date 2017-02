Manche Fußballspiele dauern nicht einmal 90 Minuten, so wie das zwischen dem SV Raigering und dem FC Amberg am Dienstagabend. Das hat seinen Grund, erklärt FC-Trainer Lutz Ernemann.

"Unsere Stammspieler mussten aufgrund von Verletzungen ständig durchspielen, deshalb wollten wir sie im Hinblick auf das Wochenende ein bisschen schonen." Ernemann bat den Gastgeber, sich auf zweimal 30 Minuten zu einigen. Raigering stimmte zu (Ernemann: "Eine sehr faire Geste") und so war das Vorbereitungsspiel nach einer Stunde beendet. Mit 2:0 siegte der Bayernligist, der einige Akteure wie Sven Seitz, Julian Ceesay und Marco Wiemann nicht ins Aufgebot genommen hatte. In einer sehr lebhaften Begegnung ließ sich die Bezirksliga-Elf von Trainer Martin Kratzer nicht locker vom Platz schießen, sondern verteidigte vehement. Beim 0:1 kam eine Flanke von rechts in den Strafraum, Brian Gallo nahm sie an - und Raigerings Keeper Tobias Schoberth säbelte ihn um. Den Elfmeter verwandelte Caleb Clarke sicher. Das 0:2 resultierte aus einer Druckphase des FC Amberg, als die Hausherren den Ball nicht aus dem Sechzehner brachten, und Michael Busch abstaubte."Die Spiele auf Kunstrasen gehen ganz schön auf die Rückenmuskulatur, deswegen wären 90 Minuten ein bisschen zu viele gewesen", erklärte Ernemann. Und: "Man kann nicht immer Vollgas geben, sondern muss auch Rücksicht auf die Spieler nehmen." Am Samstag, 25. Februar, steht das Nachholspiel beim SV Erlenbach auf dem Programm.SV Raigering - FC Amberg 0:2 (0:2)SV Raigering: Tobias Schoberth (44. Martin Madeiski), Benedikt Buegger, Maximilian Prechtl, Max Riss (44. Max Kleinod), Michael Muck (44. Andre Gröschl), Florian Hiltl (44. Florian Haller), Nikolai Seidel, Alexander Greger, Manuel Jank, Michael Meyer, Florian Weiß. FC Amberg: Maximilian Bleisteiner (31. Matthias Götz), Daniel Geissler, Kevin Kühnlein, Heiko Giehrl, Yannik Haller, Fabian Helleder, Martin Popp, Daniel Gömmel, Caleb Clarke (31. Christian Knorr), Michael Busch, Brian Gallo. Tore: 0:1 (22., Foulelfmeter) Caleb Clarke, 0:2 (35.) Michael Busch.