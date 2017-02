Der Bayernligist FC Amberg trifft am Sonntag, 19. Februar, um 18.30 in Raigering zum Vorbereitungsspiel auf den SV Inter Bergsteig. FC-Trainer Lutz Ernemann ist trotz der Niederlage gegen den Regionalligist SpVgg Greuther Fürth II (1:3) zufrieden mit der bisherigen Vorbereitung: "Es macht Spaß, die Jungs trainieren mit viel Engagement." Das Team ist gut in Form und gewann in diesem Jahr bei Testspielen bereits gegen Hersbruck (5:2), Bad Kötzting (2:0) und Etzenricht (6:0).

Ernemann hofft, dass die Mannschaft die Spielfreude in den Punktspielbetrieb mitnehmen kann. "Das würde unsere Situation in der restlichen Rückrunde stabilisieren." Derzeit steht der Amberger Bayernliga-Verein in der Tabelle auf Platz 13. Mit 24 Punkten haben die FCler nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz. Das erste Punktspiel daheim geht am 4. März gegen die DJK Don Bosco Bamberg.Der Test gegen den Kreisligisten ist für FC-Trainer Ernemann ein wichtiger Anhaltspunkt für den Trainingserfolg. "Wir wollen die taktischen Vorgaben, die wir geübt haben, unter Spielbedingungen in die Tat umsetzten. Es gilt, den Test zu bestehen und zu zeigen, was wir unter der Woche gelernt haben." Der Coach schätzt Inter Bergsteig als motivierten Gegner ein: "Bergsteig wird versuchen, uns mit der Defensive Probleme zu machen. Sie werden die Räume zustellen. Die müssen wir dann öffnen, um zum Tor zu kommen."Ernemann muss im Testspiel ohne die Verletzten Sebastian Schulik, Sven Seitz, Scott Kennedy und Andre Karzmarczyk auskommen. Für Neuzugang Dimitrios Nakou liegt die Spielberechtigung noch nicht vor.