FC Amberg: Testspiel gegen Bad Kötzting in Raigering

Die Entwicklung im spielerischen Bereich passt, die ansteigende Formkurve auch - der Fußball-Bayernligist FC Amberg befindet sich im Soll. "Wir steigern uns von Woche zu Woche, die Jungs sprühen nur so vor Ehrgeiz", sagt Trainer Lutz Ernemann, der hofft, dass seine Truppe am Samstag um 16 Uhr beim SV Raigering gegen den Landesligisten 1. FC Bad Kötzting mit dem gleichen Engagement und der gleichen Spielfreude zu Werke geht, wie beim 6:0 am Mittwoch gegen Etzenricht.

"Gegen Bad Kötzting müssen wir kämpferisch noch mehr dagegenhalten", sagt Ernemann. Die "Bayerwaldler" um Trainer Peter Gallmeier zogen sich in ihrem ersten Testspiel vor einer Woche beim 0:1 gegen den Süd-Bayernligisten DJK Vilzing achtbar aus der Affäre. Allerdings muss Bad Kötzting, ähnlich wie der FC Amberg mit Gratas Sirgedas, mit Stürmer Libor Tafat künftig auf einen Leistungsträger verzichten. Der 30-Jährige schloss sich dem Schweizer Fünftligisten FC Brunnen an.Ernemann muss gegen Bad Kötzting auf einige Stammkräfte verzichten. Kapitän Kevin Kühnlein fällt wegen Grippe ebenso wie Timo Hausner aus. Auch der an der Achillessehne angeschlagene Sven Seitz spielt nicht. Co-Kapitän Andreas Graml ist im Urlaub. Sebastian Schulik wird geschont, Caleb Clarke steigt nächste Woche ins Training ein und Emmanuel Burgutzidis ist verletzt. Für Neuzugang Dimitrios Nakou liegt die Spielberechtigung nicht vor. Dafür kehren die beruflich verhinderten Matthias Götz, Christian Knorr und Michael Dietl zurück. Auch Konstantin Keilholz und André Karzmarczyk werden im Kader stehen.