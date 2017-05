Eltersdorf/Amberg. Der FC Amberg hat in der Bayernliga die Seuche am Fuß: Trotz eines "bärenstarken Auftritts" (Trainer Lutz Ernemann) in der Anfangsphase mit vier dicken Chancen verlor die Elf um Kapitän Kevin Kühnlein am Freitag Abend beim SC Eltersdorf mit 1:2. "Das ist schade, denn meine Mannschaft hat mit großer Leidenschaft gespielt", kommentierte Ernemann die nächste Niederlage. "Wir haben unglücklich verloren, aber wir machen einfach unsere Chancen nicht rein. Dieses Manko zieht sich schon die gesamte Saison durch."

Bayernliga Nord SC Eltersdorf - FC Amberg 2:1 (1:1)



FC Amberg: Götz, Kennedy, Kühnlein, Helleder, Gömmel (61. Geissler), Fischer, Keilholz, Busch (57. Karzmarczyk), Knorr, Dietl (74. Popp), Wiedmann - Tore: 0:1 (34.) Christian Knorr, 1:1 (36.) Azizou Zoumbare, 2:1 (53.) Christopher Schaab - SR: Steffen Ehwald (Abtswind) - Zuschauer: 120

Mit 41 Punkten bleibt der FC Amberg noch auf Rang elf, könnte aber von der SpVgg Ansbach überholt werden - vorausgesetzt, diese schlägt die SpVgg Weiden. Dass seine Mannschaft den Klassenerhalt in der Tasche hat, ist für Ernemann noch nicht sicher: "Daran glaube ich erst, wenn die Saison vorüber ist."Die erste halbe Stunde dominierte der FC Amberg, und hatte die erste Chance schon nach zwei Minuten durch Christian Knorr, aber SC-Keeper Rainer Hausner klärte zur Ecke. Fünf Minuten später knallte erneut Knorr den Ball an die Latte. Kurz darauf hatte Marco Wiedmann per Freistoß die Chance zum 1:0, aber der Ball blieb in der Mauer hängen. In der 28. Minute dann die erste gefährliche Aktion der Hausherren, als Thomas Kind einen Schuss knapp übers Tor drosch.Nur sechs Minuten später stieß Wiedmann im Sechzehner mit Hausner zusammen, der Torwart blieb liegen - und Knorr schob den Abpraller zum 0:1 ins Netz. Aber nur 120 Sekunden nach dem Amberger Führungstreffer war die FC-Abwehr nicht im Bilde, Oliver Janz flankte nach innen, und Azizou Zoumbare traf aus vier Metern unhaltbar zum 1:1-Ausgleich.In der 53. Minute drehte Eltersdorf die Partie: Zwei schnelle Pässe aus der eigenem Abwehr über Oliver Janz zu Zoumbare, der im Amberger Strafraum mit der Hacke Christopher Schaab bediente, und gegen dessen Schuss aus 14 Metern zum 2:1 hatte Götz keine Chance. Der FC Amberg zeigte sich ein paar Minuten geschockt, drängte aber dann weiter in Richtung Eltersdorfer Tor.Die beste Chance hatte Jan Fischer in der 67. Minute, als er von rechts den Ball mit einem strammen Schuss an den linken Pfosten nagelte. Danach verflachten die Amberger Angriffe, bis kurz vor Schluss der eingewechselte Martin Popp nach einer Ecke in der 89. Minute am Fünf-Meter-Eck an den Ball kam, ihn aber nicht unter Kontrolle brachte.