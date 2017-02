Fürth/Amberg. Eine Stunde lang hielt der Bayernligist FC Amberg beim Vorbereitungsspiel mit, dann setzte sich der Regionalligist SpVgg Greuther Fürth II mit 3:1 durch. "Eine super Leistung", bescheinigte FC-Trainer Lutz Ernemann trotz der Niederlage seiner Elf.

In einem vor allem in der ersten Hälfte temporeichen Partie gingen die Hausherren durch Peter Jost (24.) in Führung. Ein Klassenunterschied war zu diesem Zeitpunkt nicht zu erkennen. Nach einer Flanke von Daniel Geissler legte Marco Wiedmann im Strafraum ab, und Fabian Helleder schoss aus zehn Metern zum 1:1-Ausgleich ein. Verdient zu diesem Zeitpunkt, und der FC Amberg hätte nachlegen können. "Wir hätten 3:1 führen müssen", trauerte Ernemann zwei dicken vergebenen Chancen nach. Eine davon extrem haarscharf vergeben: Eine Hereingabe von Wiedmann landete punktgenau vor Michael Dietl. Bevor dieser abschließen konnte, schob ein Fürther Verteidiger mit den Zehenspitzen den Ball gerade noch weg. Nach rund einer Stunde musste dann der Bayernligist dem hohen Tempo Tribut zollen. Das 2:1 (58.) war eine Folge davon, denn Helleder konnte einen Stürmer der Gastgeber im Amberger Strafraum nur mehr durch ein Foul bremsen. Den Elfmeter verwandelte Marko Mrkonjic sicher. Torwart Maxi Bleisteiner, der im zweiten Abschnitt für Matthias Götz gekommen war, hatte keine Chance. Ebenso wenig beim 3:1 (88.), als Muhammed Kayaroglu - erneut nach einem Foul, diesmal kurz vor der Strafraumgrenze - einen Freistoß direkt verwandelte. "Das waren schon ein paar Unzulänglichkeiten von uns, da haben wir den Fürthern schon sehr geholfen beim Toreschießen", erklärte Lutz Ernemann. Dennoch lobte er seine Truppe, die bis auf die wenigen Aussetzer "auf einem guten Weg" sei: "Wir haben uns sehr teuer verkauft."Greuther Fürth II - FC Amberg 3:1 (1:1)FC Amberg: Götz (46. Bleisteiner) - Gömmel (68. Ceesay), Gallo, Fischer, Geissler, Kühnlein, Knorr (52. Seitz), Dietl (52. Haller), Helleder (89. Popp), Busch, Wiedmann.Tore: 1:0 (24.) Peter Jost, 1:1 (33.) Fabian Helleder, 2:1 (58., Foulelfmeter) Marko Mrkonjic, 3:1 (88.) Muhammed Kayaroglu.