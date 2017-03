Ein aufregendes Wochenende mit harten Kämpfen und vielen Medaillen liegt hinter der Fight Smart Kickbox Academy aus Sulzbach-Rosenberg. Sie war in der Landeshauptstadt bei den German Open 2017.

Die Fight Smart Kickbox Academy aus Sulzbach-Rosenberg ging in München bei den German Open der World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) an den Start. Mit einem Wettkampfteam von 14 Kämpfern traten die Mitglieder bei dem international besetzen Wettkampf an. Eröffnet wurde das größte Turnier Deutschlands mit den Newcomer-Klassen. Hier können sich unerfahrene Teilnehmer bis zu ihrem dritten Turniersieg mit anderen Anfängern messen.Neun FSKAler versuchten sich dabei gegen Newcomer ihrer Körpergröße. Drei von ihnen konnten sich über eine Goldmedaille freuen: Eines der jüngsten Mitglieder Emilia Bittner (7 Jahre), ihr Bruder Maximilian Bittner und David Bauer bezwangen mit starken Leistungen - teilweise sogar durch technisches K. o. - ihre Gegner mit deutlichem Punktevorsprung. Zweiter wurde Robert Hepp, er musste sich im Finale gegen einen starken Österreicher geschlagen geben. Erik Kireev und Nick Schmarander belegten mit soliden Kämpfen jeweils Platz drei in ihrer Klasse. Diana Schmidt und Erik Weibert erreichten dieses Mal leider keine Platzierung. Bei den Anfänger-Klassen der Erwachsenen ging Florian Weiß an den Start. Er verlor einen Kampf gegen einen guten Liechtensteiner und holte den zweiten Platz.Die restlichen fünf FSKA-Kämpfer starteten in den stark besetzten Fortgeschrittenenklassen. Dominik Meyer gewann mit einer wie gewohnt überragenden Leistung seine Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm. Zweite wurden Sebastian Meyer (-74 Kilogramm) und Toli Kuschnir (-94 Kilogramm) mit guten Leistungen. Starke Kämpfe lieferten auch Nick Kellerman (-74 Kilogramm) und Klemens Ullman (+94 Kilogramm), wurden aber nicht mit Podestplätzen belohnt. Ein besonderes Highlight war die erstmalige Teilnahme am Teamwettbewerb. Hier kämpften Nick Kellermann, Sebastian Meyer und Klemens Ullman zusammen mit Kiara Mager von einem befreundeten Verein aus Grünstadt. In der ersten Runde konnten sie das erfahrene Team Nordseefighter aus Wilhelmshaven mit einer Glanzleistung besiegen, verloren dann aber gegen den späteren Gewinner Top Ten Germany. Somit wurden sie Dritter im Teamfight.