Der sechzehnte Spieltag bringt bei den Fußballfrauen einige Highlights mit sich. Unter anderem das Spiel FTE Schwandorf (2.) gegen den FC OVI-Teunz (3.), auf das gerade der SV 08 Auerbach (1.) ein Auge wirft.

Ein weiteres Spitzenspiel steigt am Wochenende auch in der Kreisliga 1, denn die DJK Gebenbach (1.) empfängt den TuS Rosenberg (2.) - der Gewinner hat beste Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga.Für den FC Edelsfeld heißt es in der Bezirksoberliga weiter, um den Klassenerhalt zittern. Das Restprogramm ist eher durchwachsen. Zu Anfang steht das Spiel gegen den direkten Mitstreiter um den Ligaverbleib aus Barbing an. Drei Punkte bedeuten zwar nicht, dass man die Abstiegsränge hinter sich lassen kann, aber dass man den Abstand auf drei Punkte verringern kann.In der Bezirksliga Nord hingegen steht der erste Absteiger schon fest. Der SV Etzenricht muss sich nach nur einer Saison wieder in die Kreisliga verabschieden. Die SpVgg Ebermannsdorf, der nächste Gegner des Tabellenschlusslichts, sollte das Spiel trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen, obwohl man den Klassenerhalt schon sicher in der Tasche hat. Die SG Ursensollen empfängt am Wochenende den TSV Flossenbürg. Die Gastgeberinnen können sich auf einen bissigen Gegner einstellen, da dieser sich noch mitten im Abstiegskampf befindet und drei Punkte bitter nötig hat.Ebenfalls noch mittendrin im Abstiegssumpf steckt die DJK Utzenhofen, die den SV Mitterkreith zu Gast hat. Auch hier wird ein Sieg dringend benötigt, um die Hoffnung noch am Leben erhalten zu können. Mit Mitterkreith trifft man auf einen Aufsteiger, der bereits 16 Zähler mehr auf dem Konto verzeichnen kann.Für den SV 08 Auerbach steht das Derby gegen den TSV Theuern II vor der Tür. Auerbach steht unter Zugzwang, denn jeder Punktverlust könnte die Meisterschaft kosten. Daher wird man in Auerbach auch mit großen Erwartungen auf das Ergebnis des Spiels FTE Schwandorf (2.) gegen FC OVI-Teunz (3.) warten.