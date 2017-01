(ulg) Die Leichtathleten der SG Siemens haben nach der Auflösung ihre Heimat beim ESV gefunden. Der im ersten Jahr in der U18 startberechtigte Maximilian Frint überzeugte bei der nordbayerischen Meisterschaft mit der schweren 5-Kilo-Kugel. Schon in seinem zweiten Versuch erzielte er seine Siegerweite von 13,71 Metern und deklassierte seine Gegner um 1,5 Meter. Über 60 Meter erzielte er im Vorlauf mit 7,57 und im B-Endlauf mit 7,55 Sekunden neue persönliche Bestleistungen. Die U20-Athletin Katrin Fehm musste sich starker Konkurrenz erwehren. Im Vorlauf über 60 Meter siegte sie souverän mit 7,54 Sekunden. Im Endlauf trumpfte die vier Jahre älteren Staffeleuropameisterin (2015) Amelie-Sophie Lederer stark auf. Ihr konnte Fehm in 7,57 Sekunden noch nicht ganz folgen. Sie errang einen sehr guten zweiten Platz. Auf ganz neues Terrain begab sich Teresa Wetter (U18), die seit diesem Jahr dem bayerischen Langsprintkader angehört. Durch geschickte Renneinteilung meisterte sie ihren ersten 400-Meter-Lauf mit Bravour. In 61,49 Sekunden musste sie nur die ein Jahr ältere Miriam Backer aus Zirndorf ziehen lassen.