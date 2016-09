Nabburg/München. Der Fanclubbeauftragte Raimond Aumann und Benjamin Hoeness von der Marketing-Abteilung des FC Bayern München sind an den Bayern-Fanclub Nabburg mit der Bitte um personelle Unterstützung herangetreten.

Denn am Mittwoch, 14. September, dreht Welttorhüter Manuel Neuer mit seinem Sponsor in der Allianz-Arena einen Fernseh- und Werbespot und dazu werden etwa 300 Fans in Bayernkleidung benötigt. Die Aktion ist zwischen 19 und 22 Uhr terminiert.Nach Rücksprache wurde dem Fanclub zugesichert, dass nach der Aktion die Fans auch Kontakt mit Manuel Neuer haben werden und Autogramme erhalten. Dies macht die Aktion natürlich sehr interessant, da es nicht mehr leicht ist, mit Spielern persönlich in Kontakt zu kommen.Wer hat am Mittwoch Zeit? Die Busse des Fanclubs halten an folgenden Haltestellen: Pfreimd (Festplatz) 16.30 Uhr, Nabburg (Nordgauhalle) 16.35 Uhr, Schwarzenfeld (BAB-Tankstelle) 16.45 Uhr, Schwandorf (Metzgerei Wolf 16.50 Uhr, Ponholz (Pendlerparkplatz) 17 Uhr und Lappersdorf (Pendlerparkplatz) 17.10 Uhr. Bei entsprechender Beteiligung fährt ein Bus auch ab Amberg. (16.20 Uhr). Spätestens um 22 Uhr ist die Rückfahrt angesetzt. Es entstehen keinerlei Kosten, und die Verpflegung übernimmt der FC Bayern.Einzige Bedienung ist, dass alle in Bayernkleidung erscheinen. Es können alle Bayernfans (auch Nichtmitglieder oder von benachbarten Fanclubs) mitfahren. Die Mitglieder können sich auf der Homepage des Fanclubs anmelden. Telefonische Anmeldung zusätzlich möglich unter 09433/20030.Für das Champions-League-Spiel des FCB gegen den FC Rostov am Dienstag, 13. September, 20 45 Uhr gelten die gleichen Abfahrtszeiten: Hier hat der Fanclub noch Sitzplatzkarten für Mitfahrer und Selbstfahrer.