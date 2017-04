Es ist der dritte Anlauf für das Duell zwischen dem FC Amberg und dem Würzburger FV. Nach zwei wetterbedingten Absagen im November sollte der Partie am Ostermontag um 16 Uhr im Stadion am Schanzl aber nichts mehr im Wege stehen und der 20. Spieltag endlich nachgeholt werden können.

Dann erwartet die Zuschauer auch ein Spiel der Gegensätze: Auf der einen Seite der FC Amberg, der seit neun Spielen ohne Niederlage ist und sich inzwischen aus dem Abstiegskampf verabschiedet hat - auf der anderen Seite der Würzburger FV, bei dem die Kurve seit dem 24. Spieltag steil nach unten zeigt. Den letzten Würzburger Sieg gab's Anfang November (3:0 gegen Erlenbach), aus den folgenden zehn Partien holte man nur zwei Zähler. Im aktuellen Kalenderjahr steht man bei einem einzigen Punkt und verlor die letzten sechs Partien am Stück - zuletzt am Donnerstag mit 0:1 gegen Aschaffenburg.Das Positive an der aktuellen Situation für das Team von Trainer Marc Reitmaier: Es sind noch immer einige Punkte Abstand in die direkte Gefahrenzone - dank der guten Hinrunde, nach der der WFV auf Platz sechs stand. Mit den derzeitigen 36 Zählern sollte es am Ende im Normalfall zwar klappen mit dem Klassenerhalt, aber wenn die Negativserie des WFV so weitergeht, könnte es ein ganz heißes Saisonfinale werden am Mainufer.An der Vils hingegen hat man diese Sorgen wohl nicht mehr. 40 Punkte sind inzwischen auf dem Konto nach einem tollen Lauf mit 17 Zählern aus den letzten neun Spielen - auch wenn es zuletzt gegen den abstiegsbedrohten SC Feucht nach einer durchwachsenen Leistung nur für ein Unentschieden gereicht hatte. "Es war nicht unser Tag gegen Feucht. Aber die Mannschaft will das Ergebnis geraderücken und zeigen, dass mehr in ihr steckt. Gegen Würzburg wollen wir jetzt wieder dreifach punkten und können damit noch einige Punkte und Plätze gutmachen", so FC-Trainer Lutz Ernemann, der am Ostermontag aller Voraussicht nach auf den gleichen Kader setzen wird wie bei der Partie gegen Feucht. Michael Dietl (muskuläre Probleme) und Scott Kennedy (Lebensmittelvergiftung) könnten eventuell noch in den Kader nachrücken.FC Amberg: Götz (1), Bleisteiner (22), Fischer (2), Geissler (3), Kühnlein (5), Ceesay (15), Kennedy (21) (?), Graml (6), Helleder (13), Gömmel (17), Keilholz (4), Busch (20), Haller (10), Clarke (19), Knorr (7), Dietl (8) (?), Wiedmann (31), Seitz (9), Popp (16).