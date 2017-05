Seit sieben Spielen wartet der FC Amberg auf einen Sieg, hat seitdem dreimal die Chance auf den Klassenerhalt aus eigener Hand nicht genutzt - und könnte im letzten Heimspiel am Samstag um 14 Uhr alles klar machen, um in der Saison 2017/18 wieder in der Bayernliga anzutreten. Aber noch aus einem weiteren Grund will Trainer Lutz Ernemann gewinnen.

"Dass uns im schlimmsten Fall als besserem Tabellen-14. die Relegation erspart bleiben würde, heißt ja nur, dass wir die sind, die mehr Glück gehabt hätten. Wir wollen es aber selbst machen und mit einem Sieg gegen Würzburg die letzten Eventualitäten aus der Welt schaffen", so Trainer Lutz Ernemann (siehe Kasten rechts).Nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen sei verstärkt der Torabschluss trainiert worden, um im letzten Heimspiel der Saison noch einmal zu zeigen, was eigentlich in der Mannschaft steckt. "Viele Fans haben uns ja nicht im Stich gelassen, da fühlen wir uns schon verpflichtet, noch einmal alles zu geben", gibt Ernemann vor. Und: "Der letzte Eindruck ist immer der bleibende." Heißt, den nehmen die Fans mit in die neue Saison.Der Klassenerhalt - eine etwas komplizierte und lange, aber durchaus wichtige Vorgeschichte zum heutigen Duell des FC Amberg gegen die zweite Mannschaft der Würzburger Kickers. Die belegen in der Tabelle derzeit Rang 8 mit 47 Punkten - da sind die drei Zähler, die den Würzburgern wegen eines irregulären Spielereinsatzes zu Beginn der Saison abgezogen wurden, bereits weg gerechnet. Das Thema Klassenerhalt ist für den letztjährigen Zweiten der Landesliga Nordwest also schon länger kein Thema mehr - was aber nicht bedeutet, dass man sich seitdem hängen lassen würde.Das zeigt nicht nur ein 2:1-Arbeitssieg in Frohnlach, sondern vor allem das Stadtderby gegen den Würzburger FV am Montag. Beim 6:0-Kantersieg stellte die Zweitligareserve klar, dass in Würzburg auch in der Bayernliga die Kickers die Nummer 1 sind. Nicht nur aufgrund des Derbysiegs ist also mit bestens gelaunten Gästen im Stadion am Schanzl zu rechnen, wo man natürlich auch mitbekommen hat, dass man es eigentlich schon geschafft hat in dieser Saison. Außer Caleb Clarke (krank) und Andreas Graml (Rippenbruch) kann Ernemann gegen die Würzburger Kickers II auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.FC Amberg: Götz (1), Bleisteiner (22), Fischer (2), Geissler (3), Kühnlein (5), Ceesay (15), Kennedy (21), Burgutzidis (3), Helleder (13), Gömmel (17), Keilholz (4), Busch (20), Haller (10), Karzmarczyk (18), Knorr (7), Dietl (8), Wiedmann (31), Seitz (9), Schulik (11), Popp (16)