Seit sieben Spielen ist der FC Amberg in der Bayernliga Nord ungeschlagen. Die letzten drei Partien gewann das Team von Trainer Lutz Ernemann sogar - diesmal geht es aber gegen einen richtigen Brocken.

Wir sind zu Gast beim Top-Favoriten und können eigentlich nur gewinnen. Wir müssen uns aber auch vor niemandem verstecken und vielleicht sind wir am Ende ja für eine Sensation gut. Lutz Ernemann Trainer FC Amberg

Tabellenführer VfB Eichstätt erwartet am Samstag, 8. April, um 14 Uhr den FC Amberg zum 28. Spieltag. Zugegeben: An der Tabellenspitze ist es aufgrund einiger noch ausstehender Nachholspiele etwas unübersichtlich. Fakt ist aber: Eichstätt steht derzeit mit 52 Punkten auf Rang eins und hat von allen Teams, die noch als Meister in Frage kommen, die wenigsten Spiele absolviert. Derzeit haben die Oberbayern also das beste Blatt im Rennen um die Meisterschaft."Ich denke, es bleibt spannend bis zum letzten Spieltag, auch weil es noch einige Spiele der oberen Teams untereinander gibt", mutmaßt Eichstätts Trainer Markus Mattes. Für ihn und sein Team läuft es aktuell bestens: Mit 64 erzielten Toren und erst 26 Gegentreffern stellt seine Mannschaft den besten Angriff und eine der Top-Drei-Defensivreihen der Liga. In diesem Kalenderjahr ist man noch ohne Niederlage: Nach zwei torlosen Unentschieden gegen die Würzburger Kickers II und den TSV Aubstadt gab es zuletzt zwei Siege (3:1 gegen Frohnlach und 5:3 beim Würzburger FV). Dass es in dieser Saison so gut läuft, liegt zum einen am brandgefährlichen Sturmduo Fabian Eberle und Florian Grau, die bisher 17 (Eberle) und 16 (Grau) Treffer erzielt haben - zum anderen auch an einer unglaublichen Heimstärke: Aus den bisherigen zwölf Heimspielen holten die Oberbayern 31 von 36 möglichen Zählern und kassierten dabei erst zehn Gegentreffer."Wir fühlen uns daheim einfach wohl. Da haben wir auch das Selbstvertrauen und wissen, dass wir hier gegen jedes Team bestehen können", erklärte Mattes. Einen starken Auftritt wollen die Eichstätter jetzt auch gegen den FC Amberg hinlegen - denn mit halber Kraft werde es nicht gehen, da ist sich Mattes sicher: "Es ist nicht überraschend, dass sich jetzt die Qualität beim FC Amberg zeigt. Ich denke, der FC ist derzeit eines der stärksten Teams der Liga."Das stimmt zumindest beim Blick auf die Tabelle der letzten Partien. Seit sieben Spielen ist Amberg in der Liga ungeschlagen, in den letzten fünf Partien holte man 13 Punkte. Mit 38 Punkten und dem aktuell achten Tabellenplatz hat man wohl auch das Gröbste in Sachen Abstiegskampf hinter sich - und so können die Amberger ziemlich entspannt zum Tabellenführer reisen. "Wir sind zu Gast beim Top-Favoriten und können eigentlich nur gewinnen. Wir müssen uns aber auch vor niemandem verstecken und vielleicht sind wir am Ende ja für eine Sensation gut", sagte Ambergs Trainer Lutz Ernemann. Und dass man dabei auf das gefährlichste Sturmduo der Liga trifft? "Wir haben seit dem Winter eine gute Abwehr- und taktisch eine gute Teamleistung gezeigt. Einen Masterplan gegen die beiden gibt es nicht, das haben wir nicht nötig."Es ist also ein neues Selbstbewusstsein am Schanzl entstanden - und mit dem eben diesem im Rücken würde auch ein Punktgewinn in Eichstätt nicht überraschen. Fehlen werden neben den Langzeitverletzten auch Emanuel Burgutzidis und Michael Dietl (muskuläre Probleme) sowie der bekanntlich in die zweite Mannschaft versetzte Brian Gallo.FC Amberg: Götz (1), Bleisteiner (22); Fischer (2), Geissler (3), Kühnlein (5), Ceesay (15), Kennedy (21), Graml (6), Helleder (13), Gömmel (17), Keilholz (4), Busch (20), Haller (10), Clarke (19), Knorr (7), Wiedmann (31), Seitz (9), Popp (16).