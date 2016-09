Die DJK Ammerthal ist der Abstiegszone der Bayernliga wieder gefährlich nah. Jetzt geht es zum SC Eltersdorf, der bisher als einziger den Tabellenführer VfB Eichstätt besiegt hat. Die SpVgg SV Weiden versucht das als Nächster. Auf den FC Amberg wartet ein alter Bekannter.

Eines ist jetzt schon sicher: beim Rückblick auf diese Spielzeit wird eine Partie vom 11. Spieltag sicher nicht vergessen werden - nämlich der 8:0-Sieg der Viktoria Aschaffenburg beim VfL Frohnlach. Es war ein Einstand nach Maß für Jochen Seitz, den neuen Trainer in Aschaffenburg. Aber vielleicht gibt es ja auch an diesem 12. Spieltag wieder das ein oder andere denkwürdige Erlebnis - Möglichkeiten dazu gibt es genug.Ein solches hatte der FC Amberg am vergangenen Wochenende bereits, als der grobe Patzer von Eichstätts Keeper Jonas Herter der Truppe von Günter Brandl in den Schlusssekunden doch noch einen Punkt bescherte. Morgen Abend sind die Schwarz-Gelben dann beim SC Feucht gefordert. Das wird vor allem für Frank Lincke ein besonderes Spiel - er wechselte zu Beginn dieser Saison nach drei Jahren in Amberg zum SCF. Ebenfalls bereits morgen aktiv wird die DJK Ammerthal, welche die Reise zum SC Eltersdorf antreten muss. Da wird sich zeigen, wie die Truppe von Torsten Holm die Heimniederlage gegen Ansbach verkraftet hat.Alle weiteren Partien stehen Samstags an, darunter auch das Gastspiel der SpVgg SV Weiden beim Spitzenreiter VfB Eichstätt, der gegen Amberg das erste Mal in dieser Saison unentschieden spielte. Die Wasserwerk-Elf um Trainer Tomas Galasek gewann zuletzt 2:0 gegen Alemannia Haibach und hat sicher mitbekommen, dass Eichstätt eine richtig harte Nuss wird - auf einen weiteren Torwartfehler wird man sich nicht verlassen wollen.Das Topspiel des Tages steigt beim Heimdebüt von Jochen Seitz als neuer Trainer in Aschaffenburg. Mit dem 8:0-Kantersieg in Frohnlach legte der Regionalligaabsteiger die Latte schon mal hoch, doch der Würzburger FV wird eine andere Hausnummer. Beide Teams liegen in Lauerstellung und warten auf Ausrutscher der Teams über sich.Wahrscheinlich ist das aber nicht, denn sowohl der ASV Neumarkt gegen den 1. FC Sand als auch der TSV Aubstadt, der zur zweiten Mannschaft der Würzburger Kickers reist, sind der klare Favorit in ihren Begegnungen. Spannender wird es bei den Partien im unteren Mittelfeld bzw. im Tabellenkeller. Die SpVgg Ansbach erwartet das Schlusslicht VfL Frohnlach, das von Aschaffenburg heftig abgewatscht wurde.Auch die Alemannia Haibach muss punkten, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Der Gegner, die DJK Don Bosco Bamberg will aber genau das verhindern, um nicht in den Keller hineinzurutschen. Die Partie zwischen dem TSV Großbardorf und dem SV Erlenbach macht den 12. Spieltag der Bayernliga Nord dann komplett.

Bayernliga Nord

12. SpieltagEltersdorf - Ammerthal Fr. 19 UhrFeucht - FC Amberg Fr. 19 UhrAschaffenburg - Würzburger FV Sa. 14 UhrEichstätt - Weiden Sa. 14 UhrNeumarkt - Sand Sa. 15 UhrAnsbach - Frohnlach Sa. 15 UhrKickers Würzburg II - Aubstadt Sa. 16 UhrHaibach - Don Bosco Sa. 16 UhrGroßbardorf - Erlenbach/Main Sa. 16 Uhr1. VfB Eichstätt 11 31:10 282. ASV Neumarkt 11 23:8 233. TSV Aubstadt 11 26:15 234. Würzburger FV 11 17:7 205. SV Viktoria Aschaffenburg 11 25:15 186. SC Eltersdorf 11 17:17 177. FC Amberg 11 16:9 168. SpVgg SV Weiden 11 14:19 169. 1. FC Sand 11 17:15 1510. TSV Großbardorf 11 16:15 1511. DJK Don Bosco Bamberg 11 14:14 1512. SV Erlenbach/Main 11 12:21 1313. DJK Ammerthal 11 15:26 1314. SpVgg Ansbach 11 18:20 1215. FC Würzburger Kickers II 11 13:15 916. SV Alemannia Haibach 11 16:25 817. 1. SC Feucht 11 6:17 818. VfL Frohnlach 11 9:37 4