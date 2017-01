Premiere beim Fußball-Bayernligisten FC Amberg: Erstmals in der Vereinsgeschichte gibt es einen Neujahrsempfang für Sponsoren, an dem auch die Spieler und Verantwortlichen der Gelb-Schwarzen teilnehmen. Und nicht nur die: "Wir haben zudem einen prominenten Gast", kündigt Wolfgang Gräf an, Teammanager und Prokurist der Amberger Sportpark GmbH.

Am Mittwoch, 25. Januar, ab 19 Uhr ist beim Empfang im Mercedes-Benz-Autohaus Widmann Rolf Töpperwien dabei. Gräf hat den Kontakt zu der ZDF-Sportreporter-Legende hergestellt. Er kennt Töpperwien aus seiner Zeit in Wiesbaden. Dort ist vor inzwischen 25 Jahren eine Freundschaft entstanden, die bis heute Bestand hat.Für den Neujahrsempfang haben sich Gräf und sein Team Einiges einfallen lassen. Den Abend moderiert Korbinian Held, Redakteur beim Fernsehsender OTV, der regelmäßig von den Bayernliga-Spielen des FC Amberg berichtet. Nach dem Sektempfang um 19 Uhr begrüßen er, FC-Präsident Helmut Schweiger und Widmann-Geschäftsführer Markus Bauer die Gäste. Ein Abendessen schließt sich an, ehe Held ab 20.15 Uhr Töpperwien vorstellen und interviewen wird. Gegen 20.25 Uhr steht dann ein Torwandschießen an, dessen Erlös, ebenso wie der aus der Versteigerung des Trikots der Ebermannsdorfer Nationalspielerin und Olympiasiegerin Sara Däbritz, dem Förderverein Klinik für Kinder und Jugendliche (Flika) am Klinikum St. Marien zugute kommt. Natürlich gibt es für den besten Schützen auch etwas zu gewinnen: nämlich zwei Eintrittskarten für das ZDF-Sportstudio in Mainz. Töpperwien selbst spricht von 21 bis 21.45 Uhr. Sein Thema lautet: "Töppi - ein Blick auf 50 Jahre Fußball". (Zur Person)