Raigering. Die echten Raigeringer Fußball-Fans dürfen sich sicher auf Freibier und Spanferkel freuen. Das spendieren die Bezirksligafußballer des SV Raigering nach dem Spiel gegen die SpVgg Vohenstrauß (Samstag, 13. Mai, 16 Uhr). Die Feierlaune soll aber nicht getrübt werden. Daher streben die Panduren natürlich einen Sieg gegen Vohenstrauß an und hoffen zusätzlich auf einen Ausrutscher des 1. FC Schwarzenfeld.

Die SpVgg Vohenstrauß zeigt aber nach der Winterpause ein anderes Gesicht. Wurden sie noch in der Vorrunde mit gerade 10 Punkten als ein sicherer Absteiger gehandelt, erarbeiteten sie sich in der Rückrunde bislang 23 Zähler. Neun Spiele in Folge ist die Spielvereinigung unbesiegt. Als verdienter Lohn kletterte die Truppe von Trainer Ronny Tölzer auf den Relegationsplatz. Sieg gegen Pfreimd, Unentschieden gegen Schwarzhofen - Spitzenteams liegen den Grenzstädtern. Raigering ist gewarnt.Das große Plus der Panduren ist aber derzeit die volle Konzentration auf das große Ziel "Aufstieg". Entsprechend tritt der SVR auf. Bei Detag Wernberg ließen sie die Gastgeber nie ins Spiel kommen. Einziges Manko war die Chancenauswertung. Bei mehr Konsequenz hinter dem Ball wäre ein höherer Sieg möglich und verdient gewesen.Jetzt erwartet Cheftrainer Martin Kratzer aber ein anderes Spiel: "Vohenstrauß wird sich defensiv ausrichten und wir werden weniger Einschussmöglichkeiten bekommen. Diese müssen wir nutzen." Denn Vohenstrauß wird natürlich versuchen zu punkten - weil sie es aufgrund der Tabellensituation auch müssen.