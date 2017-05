Die letzten Entscheidungen in der aktuellen Saison in der Fußball-Bezirksliga Nord sind gefallen: Der neue Meister heißt seit Samstagnachmittag 1. FC Schwarzenfeld, der in die Landesliga aufsteigt. Die Elf um Trainer Wolfgang Stier setzte sich bei der Reserve des FC Amberg vor 200 Zuschauern mit 4:0 (2:0) durch und verwies damit den SV Raigering (1:1 beim FC Wernberg) auf den Relegationsrang. Die gastgebenden Gelb-Schwarzen hingegen landeten in der Endabrechnung auf dem siebten Platz.

FC-Trainer Daniel Liermann hatte vor dem Anpfiff die Hoffnung gehegt, dass seine Elf einen "versöhnlichen Abschluss vor heimischen Publikum" hinlegt und somit für die Schwarzenfelder nach 2013/14, als der FCA in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga mit 1:0 in Oberwildenau gewann, erneut den Spielverderber geben könnte. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen sollte, denn der 1. FCS trat am Schanzl ganz im Stile eines Meisers auf und stellte frühzeitig die Weichen auf Sieg. Liermann musste auf den angeschlagenen Dennis Kramer sowie die Dauerverletzten verzichten.Ergänzt wurde der Kader, der aufgrund des zeitgleichen Spiel der ersten Mannschaft keinerlei Unterstützung von oben erhielt, durch die U19-Spieler Anton Schreyer und Manuel Donhauser, der wieder zwischen den Pfosten stand.Der war dann bereits nach 120 Sekunden das erste Mal geschlagen. Nach einem Foul am Ex-Amberger Jeremy Schmidt bekamen die Gäste einen Freistoß in zentraler Position zugesprochen. Aus 16 Metern trat Felix Peter an, der den Ball um die Amberger Mauer unhaltbar zum 1:0 in die Maschen schlenzte. Die Gastgeber brauchten einige Zeit, um sich von diesem frühen Rückstand zu erholen, schon setzte es den nächsten Nackenschlag: In der elften Minute landete einer lange Pass genau bei Schmidt, der diesen sehenswert verarbeitete und im langen Eck zum 2:0 unterbrachte - die Vorentscheidung.In den zweiten 45 Minuten versuchte die Amberger, die Partie noch zu drehen, doch weitaus gefährlicher präsentierten sich die Schwarzenfelder. Torjäger Bernhard Heinisch nahm ungehindert einen langen Ball im Amberger Strafraum an und behielt gegen Donhauser die Nerven - es stand 3:0 für Schwarzenfeld.Der wiederum hatte gegen in der 83. Minute das Nachsehen: Max tl spitzelte das Leder an ihm vorbei zum 4:0-Endstand ins Netz. Der Rest war grenzenloser Schwarzenfelder Jubel über die Meisterschaft im letzten Spiel. Vor der Partie hatte Werner Aichner, der seit 1995 die Fußballsparte des FC Amberg leitet, Spieler verabschiedet. Aichner selbst hört Ende Juni auf.