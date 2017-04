In Amberg trifft FC-Trainer Daniel Liermann auf seinen Heimatverein FV Vilseck. Die Gäste stecken mitten im Abstiegskampf. Doch mit einem neuen Coach kam auch der Erfolg zurück.

Nach dem Auswärtsspiel am Freitagabend gegen den SC Katzdorf erwartet die Reserve des FC Amberg am Sonntag, 9. April, um 15 Uhr den FV Vilseck. Am Schanzl feiert Trainer Daniel Liermann dann ein Wiedersehen mit seinem Heimatverein, den er vier Jahre gecoacht hatte und mit dem er in die Bezirksliga aufgestiegen war. Aber "für 90 Minuten werden sämtliche Freundschaften ruhen", erklärte Liermann.Vilseck hat mit 20 Zählern derzeit den Abstiegs-Relegationsrang inne. Eigentlich hatte der FV heuer als Saisonziel einen einstelligen Tabellenplatz ausgegeben, aufgrund des schlechten Abschneidens trennte er sich dann von Trainer Thomas Daschner. Ersetzt wurde der durch Hakan Boztepe. Mit dem 39-jährigen Ex-Weidener kehrte letztendlich der Erfolg zurück: Der FV hat nach der Winterpause mit den Siegen über Schirmitz und Schwarzhofen einen Start nach Maß hingelegt und kann sich so wieder berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.Die stark aufsteigende Tendenz der Vilsecker macht die Sache für den FC Amberg II sicherlich nicht leichter. "Gegen Schwarzhofen hat der FV ein deutliches Lebenszeichen gesendet, an das er nun anknüpfen will", prognostiziert Liermann, der den FV letztes Wochenende beobachtet hatte. Botzepe habe der Mannschaft ein neues System mit einer Fünfer-Kette und schnellem Umschalt-Spiel verpasst. "Mit Daniel Lopez und Damion Perrin hat der FV zwei pfeilschnelle Außenspieler, die wir unter Kontrolle bringen müssen. Und mit dem Ex-Profi Tobias Fink einen erfahrenen Akteur, der das Team zusammenhält", weiß der FC-Trainer.Er selbst kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Mit Heiko Giehrl und Michael Reinwald muss er lediglich auf zwei Akteure verzichten, bekam aber diese Woche mit dem aus dem Bayernliga-Kader gestrichenen Brian Gallo einen neuen Spieler hinzu. Auch sonst hat Liermann an diesem Doppel-Spieltag Unterstützung aus der Ersten bekommen. Am Freitag stand Maximilian Bleisteiner zwischen den Pfosten der U23, für das Sonntagsspiel ist nach aktuellem Stand die Torwartfrage noch nicht geklärt.